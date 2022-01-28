Иерусалим:
3 - 6°
Тель-Авив:
10 - 12°
Эйлат:
7 - 18°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье28 января 2022 г., 14:10

Израиль подписал договор о закупке 5 миллионов доз вакцины против коронавируса Novavax

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Израиль подписал договор о закупке 5 миллионов доз вакцины против коронавируса Novavax

Израиль подписал договор о закупке 5 миллионов доз вакцины против коронавируса с американской компанией Novavax. Вакцину предварительно предстоит одобрить органам правовой регуляции Израиля.

Вакцина Novavax, в отличие от уже применяемых в Израиле вакцин Pfizer и Moderna, не основана на технологии mRNA. Таким образом, ее появление в Израиле создаст альтернативную возможность вакцинироваться для тех, кто, по каким-либо причинам, не может или не хочет прививаться вакцинами Pfizer и Moderna.

Препарат компании Novavax создан на основе инактивированного коронавируса. В его основе – S-белок патогена SARS-CoV-2, представленный в виде рекомбинантных наночастиц. Вакцину можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию. Вакцина Novavax дается в двух дозах.


Напомним, переговоры с компанией Novavax были начаты израильским правительством еще осенью 2020 года.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:10 Израиль подписал договор о закупке 5 миллионов доз вакцины против коронавируса Novavax
11:00 Пятая волна эпидемии коронавируса в России: за сутки объявлено о рекордных 98 тыс. заразившихся и 673 умерших от COVID-19
09:41 Пятая волна коронавируса в Израиле: около 493 тысяч зараженных, более 2400 госпитализированы
08:41 Украина: за сутки выявлено более 34 тысяч заразившихся коронавирусом, 144 больных COVID-19 умерли
07:04 Коронавирус в мире: 367 млн заразились, около 5,7 млн умерли. Статистика по странам
20:43 Телеканал "Кан-11" со ссылкой на минздрав: "Есть первые признаки затухания эпидемии"
15:30 Пятая волна коронавируса в Израиле: около 470 тысяч зараженных, более 2300 госпитализированы
14:57 Правительство объявило о добавлении 45 койкомест в отделения интенсивной терапии
11:53 За последние три недели в Израиле выявлено больше зараженных, чем за весь 2021 год
10:47 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: за сутки объявлено о рекордных 88 тыс. заразившихся и 657 умерших от COVID-19
Загрузка...