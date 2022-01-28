Пятая волна эпидемии коронавируса в России: за сутки объявлено о рекордных 98 тыс. заразившихся и 673 умерших от COVID-19

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 27 января 2022 года, что за последние сутки в РФ умерли 673 пациента с диагнозом COVID-19.

В течение дня, по данным штаба, были выявлены 98040 заразившихся коронавирусом (вновь рекордный показатель за всё время эпидемии). 29506 признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.

Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России, по данным штаба, достигло 11502657, 10159197 заразившихся выздоровели, 329443 скончались.

Идет пятая волна эпидемии на фоне проникновения в страну штамма "омикрон".

Если исходить из данных штаба, то по числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на шестом месте в мире. Больше только в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании.

По официально объявленному числу умерших от COVID-19 Россия на четвертом месте в мире. Больше только в США, Бразилии и Индии.

С 16 октября по 23 декабря 2021 в официальных отчетах властей РФ сообщалось о более 1000 умерших от COVID-19 за одни сутки. С 24 декабря 2021 года сообщается о менее чем 1000 умерших в день.

Специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия официальных данных по России реальной эпидемиологической ситуации в этой стране. Судя по отчетам Росстата об избыточной смертности, смертность от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем говорится в отчетах оперативного штаба. Оперативный штаб учитывает только те случаи смерти от COVID-19, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это оперативно подтвердилось (так это разъясняется официально).

По данным портала Gogov.ru, на сегодняшний день в РФ первую прививку против коронавируса получили 76 млн человек (52% населения), полностью вакцинированы 70 млн человек (48% населения). Ревакцинированы третьей прививкой около 10 млн человек.