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NEWSru.co.il :: Здоровье28 января 2022 г., 16:56

Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено 5380 заразившихся, пять больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено 5380 заразившихся, пять больных COVID-19 умерли

В пятницу, 28 января, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки были выявлены 5380 новых случаев заражения коронавирусом. 888 объявлены выздоровевшими. Пятеро больных COVID-19 умерли.

Данных о проведенных тестах за последние сутки нет.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 63 пациента.

Также приводятся такие данные: 92,5% инфицированных коронавирусом выздоровели, 6,5% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.


За весь период эпидемии: 5077 умерших, более 497 тыс. заразившихся коронавирусом.

Около 2,3 млн жителей ПА получили одну дозу вакцины против коронавируса, около 1 млн – две дозы. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.

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