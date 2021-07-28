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NEWSru.co.il :: Здоровье28 июля 2021 г., 19:24

Минздрав: "домашние тесты" на COVID-19 не соответствуют требованиям "зеленого стандарта"

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Минздрав: "домашние тесты" на COVID-19 не соответствуют требованиям "зеленого стандарта"

После того, как в израильских аптеках начали продаваться наборы для быстрого тестирования на наличие коронавируса в домашних условиях, минздрав опубликовал разъяснение.

В сообщении министерства здравоохранения, которое было опубликовано 28 июля, говорится, что результаты "домашних тестов" не могут предъявляться для входа на мероприятия, проводящиеся в соответствии с "зеленым стандартом" или "стандартом торжеств".

Они также не заменяют ПЦР-тесты для поездок за границу или для прекращения карантина. Для того, чтобы завершить соблюдение режима самоизоляции необходимо пройти ПЦР-тест и получить отрицательный результат.


"Домашние тесты" - это экспресс-тесты на выявление антигена SARS-CoV-2 на ранних стадиях заболевания методом иммунохроматографического анализа.

Эта технология позволяет получить ответ через 15-30 минут после проверки. Точность теста на антиген ниже, чем точность проверки ПЦР, однако в большинстве случаев "домашние" проверки позволяют выявить наличие коронавируса.

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