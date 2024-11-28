За минувшие сутки в разных больницах страны скончались три роженицы

Три израильские больницы – "Ланиадо" в Нетании, "Бейлинсон" в Тель-Авиве и "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме – сообщили о смерти женщин вскоре после рождения малышей. Все три трагических случая произошли в минувшие сутки.

В больнице "Адаса Эйн-Керем" женщина в возрасте около 30 лет, страдавшая от серьезного заболевания, умерла через сутки после родов. Администрация больницы сообщила об инциденте в минздрав, точные причины смерти роженицы выясняются.

В ночь на четверг в больнице "Ланиадо" в Нетании во время родов умерла женщина. Медперсонал боролся за ее жизнь несколько часов, но спасти роженицу не удалось.

В среду в больнице "Бейлинсон" из-за осложнений скончалась женщина, которая поступила в больницу на сносях. Ей сделали экстренное кесарево сечение, родилась здоровая малышка, но состояние матери продолжало ухудшаться, и она умерла.