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Здоровье

За минувшие сутки в разных больницах страны скончались три роженицы

Минздрав
Больницы
Роды
время публикации: 28 ноября 2024 г., 14:07 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 14:07
За минувшие сутки в разных больницах страны скончались три роженицы
Flash90. Фото: М.Шай

Три израильские больницы – "Ланиадо" в Нетании, "Бейлинсон" в Тель-Авиве и "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме – сообщили о смерти женщин вскоре после рождения малышей. Все три трагических случая произошли в минувшие сутки.

В больнице "Адаса Эйн-Керем" женщина в возрасте около 30 лет, страдавшая от серьезного заболевания, умерла через сутки после родов. Администрация больницы сообщила об инциденте в минздрав, точные причины смерти роженицы выясняются.

В ночь на четверг в больнице "Ланиадо" в Нетании во время родов умерла женщина. Медперсонал боролся за ее жизнь несколько часов, но спасти роженицу не удалось.

В среду в больнице "Бейлинсон" из-за осложнений скончалась женщина, которая поступила в больницу на сносях. Ей сделали экстренное кесарево сечение, родилась здоровая малышка, но состояние матери продолжало ухудшаться, и она умерла.

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