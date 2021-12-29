Коронавирус в мире: свыше 283 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 29 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5431074 человек (+8058 за сутки), более 283 млн заразились, около 26 млн инфицированы в настоящее время, более 252 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 842161 умерших

Бразилия – 618723

Индия – 480592

Россия – 306090 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 298944

Перу – 202584

Великобритания – 148021

Индонезия – 144071

Италия – 136955

Иран – 131474

Колумбия – 129833

Франция – 123188

Аргентина – 117085

Германия – 111752

Украина – 95105

Польша – 94914

ЮАР – 90854

Испания – 89253

Турция – 81917

Румыния – 58642

Филиппины – 51213

Чили – 39059

Венгрия – 38894

Чехия – 35911

Эквадор – 33650

Вьетнам – 31632

Малайзия – 31392

Болгария – 30657

Канада – 30206

Пакистан – 28918

Бельгия – 28250

Бангладеш – 28062

Тунис – 25548

Ирак – 24146

Египет – 21667

Таиланд – 21647

Нидерланды – 20803

Греция – 20557



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6019

Болгария – 4462

Венгрия – 4041

Чехия – 3344

Румыния – 3079

Бразилия – 2880

Аргентина – 2556

США – 2522

Колумбия – 2512

Польша – 2512

Бельгия – 2422

Мексика – 2283

Италия – 2270

Украина – 2194

Великобритания – 2164

Тунис – 2129

Россия – 2096

Чили – 2017

Греция – 1987

Испания – 1908

Франция – 1881

Эквадор – 1865

Иран – 1536

ЮАР – 1504

Германия – 1327

Нидерланды – 1210



Коронавирус был выявлен у 1371007 израильтян, 8243 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (87-е место в мире).