Коронавирус в мире: свыше 283 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 29 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5431074 человек (+8058 за сутки), более 283 млн заразились, около 26 млн инфицированы в настоящее время, более 252 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 842161 умерших
Бразилия – 618723
Индия – 480592
Россия – 306090 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 298944
Перу – 202584
Великобритания – 148021
Индонезия – 144071
Италия – 136955
Иран – 131474
Колумбия – 129833
Франция – 123188
Аргентина – 117085
Германия – 111752
Украина – 95105
Польша – 94914
ЮАР – 90854
Испания – 89253
Турция – 81917
Румыния – 58642
Филиппины – 51213
Чили – 39059
Венгрия – 38894
Чехия – 35911
Эквадор – 33650
Вьетнам – 31632
Малайзия – 31392
Болгария – 30657
Канада – 30206
Пакистан – 28918
Бельгия – 28250
Бангладеш – 28062
Тунис – 25548
Ирак – 24146
Египет – 21667
Таиланд – 21647
Нидерланды – 20803
Греция – 20557
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6019
Болгария – 4462
Венгрия – 4041
Чехия – 3344
Румыния – 3079
Бразилия – 2880
Аргентина – 2556
США – 2522
Колумбия – 2512
Польша – 2512
Бельгия – 2422
Мексика – 2283
Италия – 2270
Украина – 2194
Великобритания – 2164
Тунис – 2129
Россия – 2096
Чили – 2017
Греция – 1987
Испания – 1908
Франция – 1881
Эквадор – 1865
Иран – 1536
ЮАР – 1504
Германия – 1327
Нидерланды – 1210
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 54 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 12 млн в Великобритании. Более 10 млн в России. Более 9 млн в Турции, Франции. Более 7 млн в Германии. Более 6 млн в Иране, Испании. Более 5 млн в Колумбии, Аргентине, Италии. Более 4 млн в Индонезии, Польше. Более 3 млн в Мексике, Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Греции, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1371007 израильтян, 8243 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (87-е место в мире).
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