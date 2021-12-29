Коронавирус в мире: за неделю резко выросло число зараженных, при этом смертность снижается
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 2 млн человек (по состоянию на 29 декабря 2021 года, таких стран 27). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 283223002 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (6,6 млн новых заразившихся за неделю; на 35% больше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 5431075 из них умерли (46 тыс. за неделю; на 4% меньше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2%.
Отметим, что резкий рост числа зараженных и постепенное сокращение смертности происходят на фоне широкого распространения штамма "омикрон". Однако в США смертность в последние недели растет.
Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (выросла на 16% по сравнению с позапрошлой неделей) и в России (по сравнению с позапрошлой неделей смертность снизилась на 9%).
Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 2 млн человек
1. США – 54148544 выявленных заразившихся, 842161 (+11171) умерших, летальность 1,6%
2. Индия – 34808886, 480592 (+2267), 1,4%
3. Бразилия – 22254706, 618723 (+732), 2,8%
4. Великобритания – 12338676, 148021 (+588), 1,2%
5. Россия – 10437152, 306090 (+6841), 3,0% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)
6. Турция – 9365399, 81917 (+1242), 0,9%
7. Франция – 9326258, 123188 (+1242), 1,4%
8. Германия – 7059346, 111752 (+1993), 1,6%
9. Иран – 6188857, 131474 (+307), 2,1%
10. Испания – 6032297, 89253 (+366), 1,5%
11. Италия – 5756412, 136955 (+1024), 2,4%
12. Аргентина – 5514207, 117085 (+132), 2,1%
13. Колумбия – 5132277, 129833 (+299), 2,5%
14. Индонезия – 4262157, 144071 (+47), 3,4%
15. Польша – 4064715, 94914 (+2862), 2,4%
16. Мексика – 3956372, 298944 (+783), 7,6%
17. Украина – 3649236, 95105 (+1497), 2,6%
18. ЮАР – 3424534, 90854 (+366), 2,6%
19. Нидерланды – 3085553, 20803 (+269), 0,7%
20. Филиппины – 2839111, 51213 (+419), 1,8%
21. Малайзия – 2746833, 31392 (+200), 1,1%
22. Чехия – 2454645, 35911 (+510), 1,6%
23. Перу – 2283474, 202584 (+246), 8,7%
24. Таиланд – 2217287, 21647 (+176), 1,0%
25. Ирак – 2092875, 24146 (+59), 1,2%
26. Канада 2070457, 30206 (+210), 1,5%
27. Бельгия – 2062836, 28250 (+258), 1,4%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 30 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 29 декабря)
1. Перу – 6019
2. Болгария – 4462
3. Босния и Герцеговина – 4112
4. Венгрия – 4041
5. Черногория – 3817
6. Северная Македония – 3800
7. Грузия – 3431
8. Чехия – 3344
9. Румыния – 3079
10. Хорватия – 3055
11. Словакия – 3017
12. Гибралтар – 2969
13. Бразилия – 2880
14. Сан-Марино – 2879
15. Литва – 2749
16. Армения – 2680
17. Словения – 2676
18. Аргентина – 2556
19. США – 2522
20. Колумбия – 2512
21. Польша – 2512
22. Латвия – 2441
23. Бельгия – 2422
24. Молдова – 2399
25. Парагвай – 2288
26. Мексика – 2283
27. Италия – 2270
28. Французская Полинезия – 2245
29. Украина – 2194
30. Великобритания – 2164
Израиль в этом списке на 87-м месте (884 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 8243 умерших (11 за неделю).
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