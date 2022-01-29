Коронавирус в мире: более 370 млн заразились, около 5,7 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 29 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5668435 человек (+11483 за сутки), более 370 млн заразились, более 71 млн инфицированы в настоящее время, более 292 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,5%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 50 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 905661 умерших

Бразилия – 625948

Индия – 493218

Россия – 329443 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 305240

Перу – 205112

Великобритания – 155317

Италия – 145537

Индонезия – 144268

Колумбия – 133560

Иран – 132355

Франция – 130278

Аргентина – 120657

Германия – 118244

Польша – 104907

Украина – 100031

ЮАР – 94784

Испания – 92966

Турция – 86871

Румыния – 59857

Филиппины – 53801



В других странах пока, по официальным данным, менее 50 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6087

Румыния – 3144

Бразилия – 2912

Польша – 2777

США – 2711

Аргентина – 2632

Колумбия – 2582

Италия – 2413

Мексика – 2329

Украина – 2309

Великобритания – 2269

Россия – 2256

Франция – 1989

Испания – 1987

ЮАР – 1567

Иран – 1545

Германия – 1404

Турция – 1013



Больше всего заразившихся выявлено в:

США – 75 млн человек

Индии – 41 млн

Бразилии – 25 млн

Франции – 18 млн

Великобритании – 16 млн

России – 11 млн

Турции – 11 млн

Италии – 11 млн

Испании – 10 млн

Германии – 9 млн

Аргентине – 8 млн

Иране – 6 млн

Колумбии – 6 млн

Мексике – 5 млн

Польше – 5 млн

Индонезии – 4 млн

Нидерландах – 4 млн

Украине – 4 млн

ЮАР – 4 млн

Филиппинах – 3 млн

Канаде – 3 млн

Малайзии – 3 млн

Перу – 3 млн

Бельгии – 3 млн

Чехии – 3 млн

Малайзии – 3 млн

