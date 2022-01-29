Коронавирус в мире: более 370 млн заразились, около 5,7 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 29 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5668435 человек (+11483 за сутки), более 370 млн заразились, более 71 млн инфицированы в настоящее время, более 292 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,5%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 50 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 905661 умерших
Бразилия – 625948
Индия – 493218
Россия – 329443 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 305240
Перу – 205112
Великобритания – 155317
Италия – 145537
Индонезия – 144268
Колумбия – 133560
Иран – 132355
Франция – 130278
Аргентина – 120657
Германия – 118244
Польша – 104907
Украина – 100031
ЮАР – 94784
Испания – 92966
Турция – 86871
Румыния – 59857
Филиппины – 53801
В других странах пока, по официальным данным, менее 50 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6087
Румыния – 3144
Бразилия – 2912
Польша – 2777
США – 2711
Аргентина – 2632
Колумбия – 2582
Италия – 2413
Мексика – 2329
Украина – 2309
Великобритания – 2269
Россия – 2256
Франция – 1989
Испания – 1987
ЮАР – 1567
Иран – 1545
Германия – 1404
Турция – 1013
Больше всего заразившихся выявлено в:
США – 75 млн человек
Индии – 41 млн
Бразилии – 25 млн
Франции – 18 млн
Великобритании – 16 млн
России – 11 млн
Турции – 11 млн
Италии – 11 млн
Испании – 10 млн
Германии – 9 млн
Аргентине – 8 млн
Иране – 6 млн
Колумбии – 6 млн
Мексике – 5 млн
Польше – 5 млн
Индонезии – 4 млн
Нидерландах – 4 млн
Украине – 4 млн
ЮАР – 4 млн
Филиппинах – 3 млн
Канаде – 3 млн
Малайзии – 3 млн
Перу – 3 млн
Бельгии – 3 млн
Чехии – 3 млн
Малайзии – 3 млн
Коронавирус был выявлен у 2683443 израильтян, 8556 из них умерли. Относительная смертность: 917 на 1 млн (88-е место в мире).
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