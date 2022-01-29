Украина: за сутки выявлено более 37 тысяч заразившихся коронавирусом, 149 больных COVID-19 умерли
29 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 100031 человек (+149 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 4017961 (+37351 за сутки).
3615257 (+7163 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 15,3 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,6 млн украинцев (35%). Третью, "бустерную", дозу получили 296 тыс. человек.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день