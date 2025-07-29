Вид потенциально заразного человека уже мобилизует иммунную систему

Ученые, используя виртуальных аватаров, показали, что одного лишь визуального контакта с потенциально заразным человеком достаточно, чтобы активировать иммунную систему. В исследовании, опубликованном в Nature Neuroscience, команда описала, как снабдили 248 здоровых добровольцев VR-гарнитурами и провели пять отдельных экспериментов, каждый из которых включал не менее 32 участников.

В начале каждого эксперимента участники наблюдали за тремя лицами своего пола, которые с нейтральным выражением приближались к ним несколько раз. Затем испытуемых разделили на группы и снова показывали те же три лица – либо с тем же нейтральным выражением, либо с признаками возможной вирусной инфекции, такими как сыпь на коже. В некоторых вариантах участникам также показывали лица с выражением страха. В одном из экспериментов участникам нужно было как можно быстрее нажать кнопку после легкого прикосновения к их лицу и одновременного показа аватара.

Результаты показали, что при виде больных аватаров участники нажимали кнопку раньше – когда лицо еще находилось на большем расстоянии, – по сравнению с тем, как они реагировали на нейтральные или испуганные выражения. Результаты ЭЭГ, исследующие электрическую активность мозга, подтвердили полученные поведенческие данные. Как и предполагалось, по мере приближения аватаров активировалась мозговая система, отвечающая за восприятие окружающего личного пространства. Однако реакция этой системы значительно различалась в зависимости от того, демонстрировали ли аватары признаки заболевания или нейтральное выражение – причем эти отличия фиксировались даже на большом расстоянии. Ученые уточняют, что такие различия были сосредоточены в областях мозга, отвечающих за распознавание и фильтрацию потенциальных угроз.

Также команда провела функциональную МРТ (фМРТ), которая подтвердила эти наблюдения и показала, что при показе заразных лиц усиливается взаимодействие между системой обнаружения угроз и гипоталамусом – частью мозга, отвечающей за общую регуляцию физиологических процессов в организме. Дополнительно ученые обнаружили, что в анализах крови участников, наблюдавших заразные лица, наблюдались отличия по сравнению с теми, кому показывали нейтральные или испуганные выражения.