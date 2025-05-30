Ученые обнаружили, что дневной свет повышает иммунитет

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Immunology, ученые выяснили, что нейтрофилы имеют собственные циркадные часы. Эти часы сигнализируют им о начале дня и усиливают их способность уничтожать бактерии. Команда из Университета Вайпапа Таумата Рау в Окленде сосредоточила внимание на нейтрофилах – одних из самых распространенных белых кровяных клеток в организме. Эти клетки быстро мигрируют к очагу инфекции и уничтожают бактерии.

В качестве модели исследователи выбрали данио-рерио – небольшую пресноводную рыбку, генетика которой схожа с человеческой. Благодаря прозрачному телу рыбок можно разводить так, чтобы наблюдать биологические процессы в реальном времени. В предыдущих исследованиях ученые заметили, что иммунные реакции достигают максимума утром, в начале активного периода у рыб. Исследователи предполагают, что это эволюционное приспособление: в дневное время организм более активен и, соответственно, более подвержен встречам с бактериальными инфекциями.

Поскольку нейтрофилы – первые иммунные клетки, прибывающие в зону воспаления, это открытие имеет большое значение для лечения множества воспалительных заболеваний. Оно также открывает перспективы создания препаратов, которые будут регулировать циркадные ритмы нейтрофилов, усиливая их эффективность в борьбе с инфекциями.