Найдено лекарство, уничтожающее белок-защитник агрессивного рака молочной железы

Исследователи из Еврейского университета создали препарат, способный уничтожить HuR – белок, который десятилетиями ускользал от действия противораковых препаратов.

Работа опубликована в журнале JACS Au.

В мире молекулярной онкологии есть белки, которые помогают раковым клеткам выживать и распространяться. Один из них – HuR. Он находит важные молекулы РНК – инструкции для производства белков – и защищает их от естественного распада. В здоровых клетках это нормальный процесс, но в раковых клетках HuR становится гиперактивен и начинает защищать "плохие" инструкции для белков, которые помогают опухоли расти, вторгаться в соседние ткани и сопротивляться лечению.

Проблема в том, что у HuR нет четкого "замка", в который можно было бы вставить "лекарственный ключ", как это обычно работает с большинством других белковых мишеней. HuR постоянно меняет форму, перемещается по клетке и взаимодействует с РНК через множественные точки контакта. Поэтому ученые называли его "неуловимым".

Команда ученых решила эту головоломку. Вместо попыток заблокировать HuR, они разработали метод, который полностью уничтожает этот белок. Их оружие – соединение MG-HuR2, принадлежащее к новому классу лекарств под названием "молекулярные клеи".

Допустим, HuR – преступник, а клетка – город с собственной полицией (системой утилизации белков). Обычные лекарства пытаются надеть на преступника наручники, но он слишком ловкий. Молекулярный клей действует иначе – он делает преступника "липким", чтобы он не ускользнул. После этого клеточная "полиция" сама уничтожает нежелательный белок.

В экспериментах на раковых клетках молочной железы MG-HuR2 продемонстрировал высокую эффективность, уничтожая до 85% белков HuR и подавляя рост опухоли.

Но HuR выполняет важные функции в здоровых клетках. Полное его уничтожение может быть опасно. Ученые работают над созданием препаратов, которые будут активны именно в раковых клетках, где HuR присутствует в избытке.

Открытие команды Еврейского университета – это новый этап в борьбе с раком. Ученые показали, что даже самые "неуловимые" белки можно победить, если изменить стратегию и вместо блокировки перейти к полному уничтожению. HuR играет важную роль не только при раке молочной железы, но и при других видах рака, поэтому его подавление может помочь при борьбе со многими онкологическими заболеваниями.