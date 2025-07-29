ЦАХАЛ запускает услугу телемедицины

Армия обороны Израиля объявила о запуске услуги телемедицины для военнослужащих совместно с компанией "Бикур Рофе".

Услуга будет предоставляться круглосуточно для военнослужащих по контракту и в ночное время (с 23:00 до 06:00) для военнослужащих срочной службы. В дневные часы солдаты-срочники по-прежнему смогут получать медицинское обслуживание только при явке к врачу.

Военнослужащие могут записаться на консультацию по телефону или видеосвязи и получить медицинскую помощь в течение часа после обращения. Система позволяет получить электронный рецепт, действительный в гражданских аптеках, направление в больницу или оформить больничный лист.

Напомним, что за последние два года ЦАХАЛ передал часть медицинского обслуживания на аутсорс сетям "Суперфарм" и "Бифарм" (касательно снабжения лекарствами) и больничной кассе "Маккаби" (анализы крови).