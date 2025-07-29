"Маген Давид Адом" публикует рекомендации перед постом Девятого Ава

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" готовится к усиленным дежурствам в день Девятого Ава: ежегодно в этот день МАДА обрабатывает множество вызовов к пострадавшим от обезвоживания, слабости, обмороков и других проблем со здоровьем в результате поста и сильной жары. В прошлом году медики МАДА оказали помощь сотням пострадавших.

Пост Девятого Ава начинается в субботу вечером, 2 августа, с заходом солнца, он завершится в воскресенье вечером. В МАДА призывают людей заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, особенно пожилых и больных людей, нуждающихся в помощи. Медики рекомендуют пить достаточно жидкости перед началом поста и по возможности находиться в затененных и кондиционированных помещениях.

Последняя трапеза перед началом поста должна сопровождаться обильным питьем, но следует сократить употребление напитков, содержащих кофеин (кофе, какао, кола, энергетические напитки, чай). Рекомендуется также избегать употребления сладких напитков, усиливающих чувство жажды, и соленых продуктов, таких как соленья и орехи.

Детям, не привыкшим к посту, важно давать обильное питье перед началом поста, не рекомендуется выпускать их на улицу. В последнюю трапезу перед постом важно сочетать все группы продуктов, включая сложные углеводы, белки, жиры и овощи, создающие длительное чувство сытости.

Больным, пожилым людям и беременным женщинам перед постом рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом. Людям, принимающим постоянные лекарства, особенно страдающим почечной недостаточностью, болезнями сердца, онкологическими заболеваниями, атеросклерозом, проблемами с кровеносными сосудами, диабетикам, гипертоникам а также людям с пересаженными органами важно продолжать принимать лекарства.

Пребывание на жаре и воздержание от еды и питья могут быть опасными, особенно для детей и пожилых людей. При появлении признаков обезвоживания (слабость, головокружение, помутнение зрения, тошнота и рвота) следует вызвать скорую помощь МАДА по телефону 101. Важно поддерживать связь с пожилыми родственниками, чтобы убедиться, что они хорошо себя чувствуют во время поста.

Выходить из поста рекомендуется легкой трапезой, теплым питьем в сопровождении куска пирога или бутербродов с сыром, через час можно поесть полноценно.