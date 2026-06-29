Минздрав начал проверку в отношении психолога, консультирующего минпрос по вопросам ЛГБТ-подростков

Министерство здравоохранения начало дисциплинарную проверку в отношении психолога Хилы Мордехай, которая помогает министерству просвещения обновить инструкции, касающиеся ЛГБТ-подростков. Об этом сообщил 13-й телеканал.

Около недели назад 13-й телеканал опубликовал расследование, в котором было показано видео с Хилой Мордехай. Она была снята скрытой камерой во время консультации родителей подростка, у которого возникли проблемы с гендерной идентичностью. Психолог советовала родителям не принимать трансгендерность сына и направила их за консультацией к раввину Игалю Левинштейну, называющему членов ЛГБТ-сообщества "извращенцами" и поддерживающему конверсионную терапию.

По информации телеканала, комиссия по делам психологов министерства здравоохранения потребовала от Мордехай официальный ответ на предъявленные ей претензии. После этого будет принято решение, открывать ли против нее дисциплинарное производство.

В минздраве заявили, что поданная жалоба будет рассмотрена комиссией по жалобам на психологов. В ведомстве напомнили, что циркуляр гендиректора минздрава от 2022 года запрещает проведение "конверсионной терапии", поскольку сексуальная ориентация и гендерная идентичность не являются медицинской или психической проблемой, требующей лечения.

Мордехай отвергла обвинения, заявив, что расследование представляет ситуацию в искаженном виде, а ее работа основана на клинических и профессиональных стандартах. В больнице "Шиба", где она работает, с ней провели беседу и решили оставить на должности. Телеканал отмечает, что ему не удалось получить комментарии от министерства просвещения.