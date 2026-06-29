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Здоровье

Интенсивное освещение по вечерам ускорило старение глаз

Исследования
Медицина
время публикации: 29 июня 2026 г., 17:45 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 17:45
Интенсивное освещение по вечерам ускорило старение глаз
AP Photo

Интенсивное вечернее освещение связали с ускоренным старением глаз. Ученые выяснили, что яркий искусственный свет в вечернее время может повышать риск развития возрастных заболеваний глаз. К такому выводу они пришли, проанализировав данные более 82 тысяч человек, за состоянием здоровья которых наблюдали в течение нескольких лет.

Исследователи оценивали уровень освещенности, которому участники подвергались после захода солнца, с помощью специальных датчиков. Затем эти данные сопоставили с информацией о появлении возрастной макулярной дегенерации, катаракты и глаукомы.

Оказалось, что у людей, чаще находившихся при ярком вечернем освещении, вероятность развития заболеваний глаз была выше. Наиболее выраженная связь наблюдалась с глаукомой: риск увеличивался почти наполовину. Для возрастной макулярной дегенерации рост риска составил около 31%, а для катаракты – примерно 18%.

Авторы исследования предполагают, что искусственный свет в вечерние часы нарушает работу циркадных ритмов. Это может способствовать развитию воспалительных процессов, окислительного стресса и повреждению тканей глаза, что со временем ускоряет возрастные изменения.

При этом ученые подчеркивают, что их работа выявила статистическую связь, а не доказала, что именно вечернее освещение напрямую вызывает болезни глаз. Для подтверждения причинно-следственной зависимости необходимы дополнительные исследования.

Здоровье
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