Минздрав отменил ограничения на купание около Ашдода
время публикации: 29 октября 2024 г., 12:00 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 12:00
Министерство здравоохранения Израиля отменило ограничения по купанию в районе пляжа "Лидо" в Ашдоде, которые были введены неделю назад из-за аномальных результатов анализа качества морской воды на наличие бактерий.
Как правило, минздрав в течение нескольких дней отменяется подобные распоряжения, если новые пробы не дают негативных результатов.
Отметим, что условия для купания в Средиземном море сегодня хорошие. Высота волн не более 0,7 м.