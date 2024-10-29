Минздрав отменил ограничения на купание около Ашдода

Министерство здравоохранения Израиля отменило ограничения по купанию в районе пляжа "Лидо" в Ашдоде, которые были введены неделю назад из-за аномальных результатов анализа качества морской воды на наличие бактерий.

Как правило, минздрав в течение нескольких дней отменяется подобные распоряжения, если новые пробы не дают негативных результатов.

Отметим, что условия для купания в Средиземном море сегодня хорошие. Высота волн не более 0,7 м.