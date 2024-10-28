Собака укусила своего владельца на севере Израиля: он госпитализирован с бешенством

Министерство здравоохранения сообщило о случае заражения человека в Израиле бешенством: мужчина с севера страны, которого укусила принадлежавшая ему собака, заразился бешенством.

Мужчина госпитализирован в отделении интенсивной терапии, он подключен к аппаратам искусственного дыхания и введен в медикаментозную кому. Напомним, что лечения от бешенства не существует, эта болезнь смертельна.

Бюро здравоохранения Северного округа проводит эпидемиологическое расследование, чтобы выявить контактировавших с пострадавшим и его собакой и провести профилактическую вакцинацию.

Минздрав напоминает: если вас укусило или поцарапало животное, необходимо немедленно промыть место укуса проточной водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в поликлинику или в бюро здравоохранения для проверки необходимости проведения профилактической вакцинации.