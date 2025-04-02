Утверждено строительство гериатрической больницы в Верхней Галилее

Окружная комиссия Северного округа по проектированию и строительству утвердила для подачи протестов план строительства крупного жилищно-коммерческого центра в поселке Хацор а-Глилит в Верхней Галилее.

Центр будет располагаться рядом с будущей железнодорожной станцией на ветке Кармиэль-Кирьят-Шмона. Помимо 890 единиц жилья, офисных и торговых площадей, в центре предусмотрено строительство гериатрической больницы.

Также в центре будет разбит парк и построена спортивная инфраструктура.