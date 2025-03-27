Минздрав опубликовал отчет о работниках системы здравоохранения

В соответствии с отчетом министерства здравоохранения о ситуации с кадрами в системе общественного здоровья Израиля, количество врачей-интернов, врачей-специалистов, медсестер и стоматологов в соотношении с численностью населения продолжает расти, но показатели еврейского государства все еще отстают от средних показателей по OECD. В отчете приводятся данные за 2023 год.

В соответствии с этим документом, количество врачей увеличилось в 2022 году до 3,5 на каждую тысячу человек населения (в сравнении с 3,2 врачами на тысячу населения в 2018 году). Этот показатель все еще ниже среднего показателя по OECD – 3,7 врача на 1000 человек.

Количество выпускников медицинских факультетов в Израиле ниже среднего по OECD, в 2022 году оно составляло 7,24 выпускника-медика на каждые 100 тысяч населения, тогда как средний показатель по странам OECD – 14 выпускников медфакультетов на 100000 человек.

В этом году обучение на медицинских факультетах начали 1200 студентов. По планам министерства здравоохранения, Совета по высшему образованию и университетов, ежегодно будет увеличиваться количество студентов медицинских факультетов, и к концу десятилетия ежегодно начинать учиться на медицинские специальности в Израиле будут 2000 студентов.

Количество выдаваемых медицинских лицензий продолжает расти, в 2023 году было выдано 2495 лицензий на медицинскую практику, тогда как в 2022 году их было 1947, в 2015 году – 1261, а в 2007 году было выдано 548 лицензий врачей. В последние годы треть выдаваемых в Израиле лицензий выдавалась выпускникам израильских медвузов – в 2023 году их было 750 (30% от общего количества), в 2022 году – 672 (35% от общего количества), в 2010 году почти половина выдаваемых в Израиле лицензий (349 лицензий, или 48% от их общего количества) выдавались выпускникам медицинских факультетов в Израиле. Примерно половина выдаваемых в Израиле лицензий выдается выпускникам медицинских вузов за рубежом. В 2023 году их было 1287 (52%), в 2022 – 1031 (53%), в 2010 их было 194 (27%).

По состоянию на конец 2023 года, в Израиле был 46981 лицензированный врач, из них 35144 врача в возрасте до 67 лет. 25% врачей в Израиле в возрасте 67 лет и старше (в 2010 году таких было 17%). 40% врачей в Израиле моложе 45-летнего возраста (в 2010 году таких было 29%).

В 2022 году в Израиле было 19994 врача-специалиста, то есть, примерно два врача на каждую 1000 населения. 48% из них в возрасте 55 лет и старше. В 2023 году в систему здравоохранения страны прибавился 1171 врач-специалист.

В 2023 году 2035 врачей приступили к интернатуре в Израиле, это вдвое больше, чем в 2010 году, когда стажировку начал 881 врач. Большая часть из них начали свою первую интернатуру, 320 человек (16%) начали проходить стажировку по дополнительной специализации. В конце 2023 года в Израиле было 9650 врачей-интернов, 44% из них – женщины.

Количество медсестер и медбратьев в Израиле составляет 5,6 на каждую 1000 человек населения. Это значительно ниже среднего показателя по странам OECD, составляющего 9,9 медсестер и медбратьев на каждую тысячу человек. Соотношение медсестер (медбратьев) к численности населения остается в Израиле неизменным в период с 2020 по 2023 годы. Минздрав продвигает программу увеличения количества медсестер и медбратьев в Израиле до 7 на каждую тысячу человек населения.

В последние десять лет количество лицензий медсестрам и медбратьям продолжает расти. В 2023 году были выданы 4102 лицензии, тогда как в 2022 году их было 3476.

В сфере ухода за пожилыми и немощными количество лицензированных работников составило в 2023 году 6,8 человека на каждую 1000 населения. 47% медсестер и медбратьев, лицензированных для работы в сфере патронажного ухода, моложе 67-летнего возраста.

Количество лицензий, выдаваемых новым психологам, продолжает расти. В 2023 году было выдано 710 таких лицензий, в 2022 году – 624, а в 2010 году их было 511. Большая часть психологов завершили обучение в Израиле.

В сфере здравоохранения Израиля количество психологов составляет 1,5 на каждую 1000 человек населения. В 2023 году в еврейском государстве было 14289 лицензированных психологов в возрасте до 67 лет, 1,45 на каждую тысячу населения. Примерно половина из них моложе 45-летнего возраста.

В 2022 году в Израиле было 0,84 стоматолога на каждую тысячу человек населения – этот показатель выше среднего по OECD, составляющего 0,71 стоматолога на 1000 человек.

Количество фармацевтов в Израиле в 2023 году составляло 0,80 на каждую 1000 человек населения (для сравнения, средний показатель по OECD – 0,91 фармацевта на 1000 человек).

Количество физиотерапевтов в Израиле составляло в 2023 году 0,75 на каждую 1000 человек населения. В отчетный период было выдано 135 лицензий физиотерапевтов, в 2022 году была выдана 401 лицензия.