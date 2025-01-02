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Здоровье

В ОАЭ введены обязательные генетические проверки для вступающих в брак

время публикации: 02 января 2025 г., 13:37 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 14:07
В ОАЭ введены обязательные генетические проверки для вступающих в брак
AP Photo/Kamran Jebreili

В Объединенных Арабских Эмиратах вступило в силу постановление министерства здравоохранения об обязательных генетических проверках для пар перед вступлением в брак.

Цель процедуры – выяснить, не являются ли жених и невеста обладателями общих генетических мутаций, которые могут угрожать и их потомству.

Тестирование выявляет более 570 генетических мутаций, связанных с более чем 840 нарушениями, которые могут вызывать наследственные заболевания, такие как кардиомиопатия, эпилепсия, спинальная мышечная атрофия, потеря слуха, муковисцидоз.

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