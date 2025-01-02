В ОАЭ введены обязательные генетические проверки для вступающих в брак

В Объединенных Арабских Эмиратах вступило в силу постановление министерства здравоохранения об обязательных генетических проверках для пар перед вступлением в брак.

Цель процедуры – выяснить, не являются ли жених и невеста обладателями общих генетических мутаций, которые могут угрожать и их потомству.

Тестирование выявляет более 570 генетических мутаций, связанных с более чем 840 нарушениями, которые могут вызывать наследственные заболевания, такие как кардиомиопатия, эпилепсия, спинальная мышечная атрофия, потеря слуха, муковисцидоз.