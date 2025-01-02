Приложение для смарт-часов может помочь людям бросить курить, показывает исследование

Программное обеспечение со специальным датчиком отправляет уведомления, когда распознает движение рук, которое человек выполняет в момент желания закурить сигарету.

Исследователи из Университета Бристоля разработали приложение, которое способно распознавать типичные движения рук, характерные для того, когда человек держит сигарету. Когда попытка курения обнаружена, на экране смарт-часов появляется уведомление. Приложение на устройстве вызывает вибрацию и отправляет текстовое сообщение, разработанное курильщиками и бывшими курильщиками, чтобы предоставить поддержку в процессе отказа от курения.

Прочитав сообщение, пользователи могут смахнуть его, проведя пальцем по экрану, или нажать кнопку, чтобы открыть информацию о доступных онлайн-ресурсах поддержки отказа от курения.

Приложение для смарт-часов было протестировано на 18 людях, которые хотели бросить курить. Они носили часы Ticwatch с установленной программой в течение двух недель. По завершению эксперимента участники вернули часы и заполнили анкету из 27 вопросов. В итоге 66% респондентов отметили, что ношение смарт-часов с данной технологией было удобным, а 61% заявили, что содержание сообщений было для них актуальным.

Положительные отклики включали комментарии участников о том, что приложение помогло им повысить осведомленность о курении, настроило их на позитивное отношение к отказу от этой привычки, заставляло остановиться и задуматься, помогло сократить количество выкуренных сигарет и предоставило постоянную поддержку. Однако были и негативные отзывы. Некоторые пользователи сообщали, что повторяющиеся сообщения становились менее эффективными, некоторые уведомления приходили слишком медленно, их количество было недостаточным, а некоторые были слишком общими.