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Очень жаркая неделя в Израиле: рекомендации медиков

время публикации: 02 июня 2024 г., 06:32 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 06:41
Очень жаркая неделя в Израиле: рекомендации медиков
Dor Pazuelo/Flash90

В течение этой недели, 2-8 июня, будет очень жарко, особенно в горных, внутренних, восточных и южных районах страны – температура днем будет достигать 35-40 градусов во многих регионах Израиля. На побережье Средиземного моря будет менее жарко – температура днем до 32 градусов.

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить днем на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

Не следует длительное время находиться под солнцем. Лучше воздержаться от походов на пляжи.

Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

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