Иерусалим:
6 - 12°
Тель-Авив:
11 - 20°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье30 декабря 2021 г., 08:28

Украина: за сутки выявлено более 5900 заразившихся коронавирусом, 278 больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Украина: за сутки выявлено более 5900 заразившихся коронавирусом, 278 больных COVID-19 умерли

30 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 95690 человек (+278 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3660620 (+5930 за сутки).

3460249 (+10369 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,7 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,6 млн украинцев (32%). Третью, "бустерную", дозу получили около 3 тысяч человек.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 30 декабря 2021
Коронавирус в мире: около 285 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:28 Украина: за сутки выявлено более 5900 заразившихся коронавирусом, 278 больных COVID-19 умерли
06:52 Коронавирус в мире: около 285 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
21:51 Минздрав изменил правила карантина для привитых и непривитых после контакта с зараженным COVID-19
20:33 FDA: тесты на антиген менее эффективны при штамме "омикрон"
10:41 Данные властей России о коронавирусе: объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 932 человека
09:31 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: за сутки выявлено около 3000 зараженных, индекс выше 1,5
08:24 Украина: за сутки выявлено около 5500 заразившихся коронавирусом, 307 больных COVID-19 умерли
07:43 Коронавирус в мире: за неделю резко выросло число зараженных, при этом смертность снижается
06:51 Коронавирус в мире: свыше 283 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
15:02 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 300 заразившихся, семь больных COVID-19 умерли
Загрузка...