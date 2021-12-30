Украина: за сутки выявлено более 5900 заразившихся коронавирусом, 278 больных COVID-19 умерли
30 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 95690 человек (+278 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3660620 (+5930 за сутки).
3460249 (+10369 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,7 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,6 млн украинцев (32%). Третью, "бустерную", дозу получили около 3 тысяч человек.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 30 декабря 2021
Коронавирус в мире: около 285 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: около 285 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам