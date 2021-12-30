Коронавирус в мире: около 285 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 30 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5438915 человек (+7841 за сутки), около 285 млн заразились, более 27 млн инфицированы в настоящее время, более 252 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 844272 умерших

Бразилия – 618870

Индия – 480860

Россия – 307022 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 299132

Перу – 202584

Великобритания – 148089

Индонезия – 144081

Италия – 137091

Иран – 131527

Колумбия – 129866

Франция – 123372

Аргентина – 117111

Германия – 112133

Польша – 95707

Украина – 95412

ЮАР – 90935

Испания – 89331

Турция – 82059

Румыния – 58677

Филиппины – 51241

Чили – 39063

Венгрия – 39009

Чехия – 35975

Эквадор – 33650

Вьетнам – 31877

Малайзия – 31428

Болгария – 30819

Канада – 30248

Пакистан – 28921

Бельгия – 28267

Бангладеш – 28063

Тунис – 25548

Ирак – 24151

Египет – 21695

Таиланд – 21672

Нидерланды – 20852

Греция – 20636



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6019

Болгария – 4486

Венгрия – 4053

Чехия – 3350

Румыния – 3081

Бразилия – 2881

Аргентина – 2556

Польша – 2533

США – 2529

Колумбия – 2512

Бельгия – 2423

Мексика – 2284

Италия – 2272

Украина – 2201

Великобритания – 2164

Тунис – 2128

Россия – 2102

Чили – 2018

Греция – 1994

Испания – 1910

Франция – 1884

Эквадор – 1865

Иран – 1537

ЮАР – 1505

Германия – 1332

Нидерланды – 1213



Коронавирус был выявлен у 1374453 израильтян, 8243 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (87-е место в мире).