Коронавирус в мире: около 285 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 30 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5438915 человек (+7841 за сутки), около 285 млн заразились, более 27 млн инфицированы в настоящее время, более 252 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 844272 умерших
Бразилия – 618870
Индия – 480860
Россия – 307022 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 299132
Перу – 202584
Великобритания – 148089
Индонезия – 144081
Италия – 137091
Иран – 131527
Колумбия – 129866
Франция – 123372
Аргентина – 117111
Германия – 112133
Польша – 95707
Украина – 95412
ЮАР – 90935
Испания – 89331
Турция – 82059
Румыния – 58677
Филиппины – 51241
Чили – 39063
Венгрия – 39009
Чехия – 35975
Эквадор – 33650
Вьетнам – 31877
Малайзия – 31428
Болгария – 30819
Канада – 30248
Пакистан – 28921
Бельгия – 28267
Бангладеш – 28063
Тунис – 25548
Ирак – 24151
Египет – 21695
Таиланд – 21672
Нидерланды – 20852
Греция – 20636
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6019
Болгария – 4486
Венгрия – 4053
Чехия – 3350
Румыния – 3081
Бразилия – 2881
Аргентина – 2556
Польша – 2533
США – 2529
Колумбия – 2512
Бельгия – 2423
Мексика – 2284
Италия – 2272
Украина – 2201
Великобритания – 2164
Тунис – 2128
Россия – 2102
Чили – 2018
Греция – 1994
Испания – 1910
Франция – 1884
Эквадор – 1865
Иран – 1537
ЮАР – 1505
Германия – 1332
Нидерланды – 1213
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 55 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 12 млн в Великобритании. Более 10 млн в России. Более 9 млн в Турции, Франции. Более 7 млн в Германии. Более 6 млн в Иране, Испании. Более 5 млн в Колумбии, Аргентине, Италии. Более 4 млн в Индонезии, Польше. Более 3 млн в Мексике, Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Греции, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1374453 израильтян, 8243 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (87-е место в мире).
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