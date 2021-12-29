Минздрав изменил правила карантина для привитых и непривитых после контакта с зараженным COVID-19

В среду, 29 декабря, министерство здравоохранения опубликовало обновленные правила карантина для израильтян, контактировавших с носителем коронавируса.

Новые правила вступают в силу в ночь на 30 декабря и касаются всех жителей страны старше пяти лет.

Привитые или переболевшие израильтяне после контакта с заразившимся должны будут сделать тест на антиген в медучреждении или пункте, имеющим соответствующее разрешение минздрава. Результаты домашних тестов признаваться не будут.

В случае отрицательного теста, привитые и переболевшие освобождаются от необходимости соблюдать карантин.

При положительном результате экспресс-теста необходимо сделать PCR-тест. В случае отрицательного результата - привитые и переболевшие освобождаются от карантина.

В случае положительного результата PCR-теста необходимо соблюдать карантин в течение 10 дней. При отсутствии в последние три дня карантинного срока симптомов простуды режим самоизоляции можно будет завершить без каких-либо дополнительных проверок.

Непривитым израильтянам после контакта с зараженным необходимо сделать PCR-тест. При получении отрицательного результата - срока карантина составляет 7 дней и завершить режим самоизоляции можно после получения отрицательного результата PCR-теста.

В случае, положительного результата PCR-тест, сделанного после контакта, срок карантина составляет 10 дней. При отсутствии в последние три дня карантинного срока симптомов простуды режим самоизоляции можно будет завершить без каких-либо дополнительных проверок.

Привитые или переболевшие израильтяне, ухаживающие за больным ребенком младше 12 лет или взрослым, нуждающимся в посторонней помощи, должны соблюдать карантин до выздоровления больного. В последний день карантина человека, за которым осуществляется уход, необходимо пройти PCR-тест.

Непривитые израильтяне после выздоровления ребенка или взрослого, за которым они ухаживали, должны соблюдать режим карантина в течение 14 дней. Этот срок можно сократить, сделав PCR-тест на седьмой день самоизоляции.

В среду, 29 декабря, Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало предварительные результаты исследования, согласно которым экспресс-тесты на антиген, хорошо зарекомендовавшие себя при выявлении штамма "дельта", оказались менее чувствительными к штамму "омикрон". В сообщении агенства говорится, что "антиген-тесты позволяют выявить штамм "омикрон", но при этом имеют пониженную чувствительность", это означает, что в некоторых случаях они могут пропустить вирус, давая, так называемый, ложноотрицательный результат.

По информации 11-го канала израильского телевидения, в министерстве здравоохранения состоялось специальное совещание, на котором обсуждались данные об эффективности тестов, полученные из США. На данном этапе решено не менять правила освобождения из карантина для привитых граждан после контакта с заболевшим. Они по-прежнему должны будут после контакта с зараженным сделать экспресс-тест.