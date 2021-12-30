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NEWSru.co.il :: Здоровье30 декабря 2021 г., 12:37

Число зараженных коронавирусом в ЦАХАЛе за четыре дня выросло вдвое

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Число зараженных коронавирусом в ЦАХАЛе за четыре дня выросло вдвое

По данным на четверг, 30 декабря, коронавирус выявлен у 391 военнослужащего Армии обороны Израиля. Это вдвое больше, чем в начале недели.

1139 военнослужащих находятся на домашнем карантине.

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