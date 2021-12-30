Число зараженных коронавирусом в ЦАХАЛе за четыре дня выросло вдвое
По данным на четверг, 30 декабря, коронавирус выявлен у 391 военнослужащего Армии обороны Израиля. Это вдвое больше, чем в начале недели.
1139 военнослужащих находятся на домашнем карантине.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 30 декабря 2021
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: более 20 тысяч зараженных, за сутки около 4000 положительных тестов
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: более 20 тысяч зараженных, за сутки около 4000 положительных тестов