"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: более 20 тысяч зараженных, за сутки около 4000 положительных тестов

Утром в четверг, 30 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии.

- Вакцинация

- Коронавирусный "светофор"

- Карантинные ограничения



В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1376923 зараженных (+4537 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 30 и 29 декабря; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 3947 зараженных).

В настоящий момент заражены 20429 человек (+3169 за сутки).

8243 заболевших COVID-19 умерли (0 за сутки).

1348251 выздоровели после заражения коронавирусом (+1368 за сутки).

За последние сутки проведены 157328 тестов. В 2,93% случаев выявлялся коронавирус.

151 заболевших в больницах (+10 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 94 пациентов (+6 за сутки; 0,5% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 46 (-1) из них в критическом состоянии, 38 (-1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,62 (самый высокий с июня 2021 года).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 50% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 7% – старше 60 лет. При этом 59% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 28/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 3/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 30, привитых давно (более полугода) – 3, полностью привитых – 7. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщал ранее, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.

По данным минздрава Израиля на 30 декабря, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6547512 человек (70% населения страны), вторую дозу – 5909059 человек (63% населения страны). 4227420 человек привиты третьей дозой (45% населения страны).

Темпы вакцинации в последние месяцы снизились. 23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, этот процесс идет медленно, хотя после начала вакцинации в школах темпы повысились. Ожидается, что вскоре начнется четвертый этап вакцинации – прежде всего работников систем здравоохранения и просвещения, а также пожилых людей.

Вакцинированы полностью (то есть получили не менее двух прививок и после последней прошло менее полугода): в возрастной категории 90+ – 77% граждан, в категории 80-89 – 86%, 70-79 – 89%, 60-69 – 86%, 50-59 – 82%, 40-49 – 77%, 30-39 – 72%, 20-29 – 68%, 16-19 – 66%, 12-15 – 59%, 5-11 – 5% (первую прививку получили 16% детей этого возраста).

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

По состоянию на 30 декабря, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" присвоен трем городам с населением более 20 тысяч человек – Маале-Адумим, Кирьят-Оно, Ришон ле-Цион, Явне, Од а-Шарон.

"Желтыми" признаны: Афула, Нетания, Рахат, Кирьят-Гат, Петах-Тиква, Ашдод, Иерусалим, Бат-Ям, Беэр-Яаков, Йехуд, Нацерет, Сахнин, Кирьят-Моцкин, Ариэль, Тайбэ, Хадера, Лод, Тамра, Кирьят-Бялик, Беэр-Шева.

"Зеленые" города: Арад, Эльад, Кирьят-Ата, Бейтар-Илит, Сдерот, Эйлат, Беэр-Шева, Офаким, Ашкелон, Тверия, Модиин-Илит, Нетивот, Мрар, Явне, Рамле, Умм эль-Фахм, Акко, Бака аль-Гарбия, Кирьят-Ям, Кирьят-Шмона, Цфат, Кафр Кана, Кирьят-Малахи, Кафр Касем, Кафр Манда, Хадера, Пардес-Хана, Шфарам, Ноф а-Галиль, Тира, Нагария, Бней-Брак, Маалот-Таршиха.

В "красных" городах все классы, где привиты менее 70% детей, переходят на дистанционное обучение. В "оранжевых" городах дистанционное обучение введено только с 6 до 12 классы (также в классах где привиты менее 70% учеников).

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.

Карантинные ограничения

С 29 декабря отменено требование об обязательном карантине после контакта с зараженным коронавирусом (это решение касается всех жителей страны старше пяти лет). Привитые израильтяне, вступавшие в контакт с зараженным коронавирусом, должны будут сделать ПЦР-тест и находиться на карантине до получения отрицательного результата. После получения отрицательного результата человек, привитый против коронавируса, может выйти из карантина, однако в течение десяти дней должен будет избегать мест скопления народа и контактов с людьми в группах риска. Непривитые израильтяне после контакта с зараженным коронавирусом должны будут оставаться в карантине в течение семи дней и сделать два ПЦР-теста – в начале карантина и на седьмой день.

Посетителям и работникам ресторанов, расположенных в торговых центрах, отныне нужно предъявлять сертификат о вакцинации. Зоны общественного питания в торговых центрах продолжат работать в соответствии с "зеленым стандартом". Продуктовые лотки в торговых центрах смогут продавать еду только навынос.

При этом "зеленый стандарт" не будет действовать в тех отделах торговых центров или комплексов, где предоставляются жизнеобеспечивающие услуги (аптеки, продовольственные магазины).

При этом в министерстве здравоохранения обсуждается возможность сократить время нахождения в карантине для полностью вакцинированных после контакта с больным коронавирусом. Этот мера поможет избежать "дефицита" рабочей силы на рынке труда из-за отсутствия работников.

С 30 декабря вступили в силу обновленные правила карантина для израильтян, контактировавших с носителем коронавируса, которые касаются всех жителей страны старше пяти лет. Привитые или переболевшие израильтяне после контакта с заразившимся должны будут сделать тест на антиген в медучреждении или пункте, имеющим соответствующее разрешение минздрава. Результаты домашних тестов признаваться не будут. В случае отрицательного теста, привитые и переболевшие освобождаются от необходимости соблюдать карантин. При положительном результате экспресс-теста необходимо сделать PCR-тест. В случае отрицательного результата - привитые и переболевшие освобождаются от карантина. В случае положительного результата PCR-теста необходимо соблюдать карантин в течение 10 дней. При отсутствии в последние три дня карантинного срока симптомов простуды режим самоизоляции можно будет завершить без каких-либо дополнительных проверок. Непривитым израильтянам после контакта с зараженным необходимо сделать PCR-тест. При получении отрицательного результата - срока карантина составляет 7 дней и завершить режим самоизоляции можно после получения отрицательного результата PCR-теста. В случае, положительного результата PCR-тест, сделанного после контакта, срок карантина составляет 10 дней. При отсутствии в последние три дня карантинного срока симптомов простуды режим самоизоляции можно будет завершить без каких-либо дополнительных проверок. Привитые или переболевшие израильтяне, ухаживающие за больным ребенком младше 12 лет или взрослым, нуждающимся в посторонней помощи, должны соблюдать карантин до выздоровления больного. В последний день карантина человека, за которым осуществляется уход, необходимо пройти PCR-тест. Непривитые израильтяне после выздоровления ребенка или взрослого, за которым они ухаживали, должны соблюдать режим карантина в течение 14 дней. Этот срок можно сократить, сделав PCR-тест на седьмой день самоизоляции. Тесты на антиген, проводимые после контакта с заразившимся, будут проводиться бесплатно.

1. Остается в силе запрет на въезд в Израиль иностранных граждан, не получивших разрешение от комиссии по исключительным случаям.

2. Привитые и переболевшие израильтяне после возвращения в страну должны три дня находиться на домашнем карантине. Из карантина можно будет выйти после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на третий день после возвращения.

3. Израильтяне, которые не считаются привитыми или переболевшими, смогут выйти из карантина после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на седьмой день после возвращения.

4. Израильтяне, приехавшие из "красных" стран: с 17 декабря изменена схема возврата граждан из "красных" стран. Защищенные (полностью привитые или переболевшие) граждане по прибытии в Израиль должны будут сделать ПЦР-тест, подписать согласие на цифровой мониторинг ("Хескемон") и находиться в течение 7 дней на домашнем карантине. После этого необходимо будет сделать еще один ПЦР-тест, и только после получения отрицательного результата можно будет выйти из карантина.

5. Продлен срок распоряжений о том, что для въезда в Израиль необходимо предъявить отрицательный результат проверки на коронавирус, а также о требовании сделать ПЦР-тест сразу после пересечения границы.

Все прилетевшие из-за границы будут облагаться штрафом, если не сделают ПЦР-тест для выхода из карантина. Все граждане Израиля, выезжающие из страны, должны помнить, что в период их пребывания за рубежом правила, регулирующие въезд в страну, могут измениться.

"Красными" с 30 декабря считаются следующие страны (израильтяне могут получить разрешение на путешествие в такие страны только через комиссию по особым случаям): ОАЭ, США, Эфиопия, Великобритания, ЮАР, Венгрия, Танзания, Нигерия, Испания, Португалия, Франция, Канада, Швейцария, Турция, Мексика.

ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Отменены основные ограничения на собрания людей на открытом пространстве.

В 11-12 классах в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах фронтальное обучение продолжится только в случае, если в классе не менее 70% учащихся привиты хотя бы одной дозой. В противном случае школьники переводятся на занятия по "зуму". Это решение распространяется на средние классы. Через три недели это ограничение будет действовать в отношении учащихся 1-6 классов.

Принято решение отменить с начала следующего месяца бесплатные быстрые тесты на антиген для детей 5-11 лет. Для того, чтобы сделать тест, родителям придется за него заплатить.

На открытых площадках можно проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 1000 человек.

В закрытых помещениях можно проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 500 человек.

Максимально допустимое число людей в банкетных залах (в закрытых помещениях) – 600 человек, при условии соблюдения "зеленого стандарта". Если банкеты устраиваются на открытых площадках, число участников не ограничивается, но потребуется соблюдение "зеленого стандарта".

Отменено требование ношения защитной маски на открытом пространстве при собрании более 100 человек (обсуждается вариант возвращения к этой практике). В закрытых помещениях по-прежнему требуется наличие защитной маски.

Принято решение о введении "фиолетового стандарта" в торговых центрах, на входе в магазине площадью более 100 кв.м. будет необходимо предъявлять сертификат о вакцинации.