Пляжи Средиземного моря закрыты из-за попадания сточных вод на фоне дождей

В понедельник, 30 декабря, министерство внутренних дел по просьбе минздрава Израиля опубликовало распоряжение о закрытии пляжей центральной части побережья Средиземного моря в связи с попаданием в прибрежную зону сточных вод на фоне сильных дождей.

Кроме того, купание крайне опасно из-за штормовой погоды.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди ожидаются в течение всего сегодняшнего дня. Завтра дожди ослабнут. 1 января ожидается переменная облачность. Скорее всего, распоряжение о закрытии пляжей из-за загрязнения воды будет отменено в конце этой недели.

31 октября официально завершился купальный сезон. Это означает, что на пляжах до следующего купального сезона не будет спасателей. Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.