Галь Гадот сообщила, что перенесла операцию по удалению тромба из головного мозга

Израильская актриса Галь Гадот в своем Instagram рассказала о перенесенной в начале года операции по удалению тромба из головного мозга. В момент обнаружения проблемы со здоровьем она находилась на восьмом месяце беременности.

"В феврале, на восьмом месяце беременности, у меня обнаружили большой тромб в головном мозге. Несколько недель я страдала от мучительных головных болей, приковавших меня к постели, пока наконец не сделала магнитно-резонансную томографию, которая показала пугающую правду. В одно мгновение я и моя семья поняли, насколько хрупкой может быть жизнь", – написала она.

Галь Гадот рассказала, что ее дочь Ори появилась на свет в момент, когда еще было неясно, насколько успешной была операция. "Сегодня я полностью поправилась", – написала актриса.

Эту историю Галь Гадот рассказала для того, чтобы напомнить подписчикам о том, насколько важно внимательно относиться к своему здоровью, когда даже незначительная боль может свидетельствовать о наличии серьезной проблемы. "Я знаю, что у трех из 100 тысяч беременных женщин старше 30 лет диагностируют тромб в головном мозге. Очень важно выявить это на ранней стадии, когда болезнь поддается лечению", – пишет она и добавляет: "Я делюсь этим не для того, чтобы кого-то напугать, а чтобы придать сил. Если хотя бы один человек почувствует необходимость уделить внимание своему здоровью благодаря этой истории, значит, ее стоило рассказать".