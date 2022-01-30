Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле идет на спад: около 462 тысяч зараженных, более 2600 госпитализированы

Утром в воскресенье, 30 января, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет пятая волна эпидемии. Судя по публикуемым данным, пик этой волны пройден: текущее число зараженных постепенно сокращается.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 2774177 зараженных. Со вчерашнего дня выявлено около 45 тысяч новых зараженных. Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

В настоящий момент заражены 461929 человек.

8658 заболевших COVID-19 умерли.

2303590 выздоровели после заражения коронавирусом.

2647 заболевших в больницах (0,57% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 1069 пациентов (0,23% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 241 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,95 (постепенно снижается).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 39% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 10% – старше 60 лет. При этом 83% тяжелобольных старше 60 лет.

Карантинные ограничения

ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Экспертный совет по борьбе с эпидемией при министерстве здравоохранения рекомендовал предоставить лицам из групп риска возможность не являться на работу за счет накопленных больничных дней без необходимости предъявлять справку о болезни, а также не отправлять детей в учебные заведения. По мнению экспертов, в ходе пятой волны эпидемии коронавируса вакцинация, дающая с высокой степенью вероятности защиту от тяжелого течения болезни, не защищает от заражения и передачи вируса (вариант "омикрон"), поэтому необходима смена парадигмы – людям из групп риска следует предоставить возможность самим позаботиться о себе. Совет также предупредил о возможности ухудшения качества медицинского обслуживания в больницах в ближайшие недели из-за роста нагрузки на них. Эксперты также рекомендовали отменить "зеленый стандарт" как утративший эффективность, сохранив "зеленый стандарт плюс" только для мероприятий, предназначенных для людей в группе риска.

С 9 января в учебных заведениях прекратили действовать программы "Светофор" и "Зеленый класс". На систему просвещения отныне распространяются общие карантинные меры. Школы продолжают фронтальное обучение. Отменяется правило, согласно которому в "красных" и "оранжевых" городах классы, в которых привиты менее 70% учеников, переходят на дистанционное обучение.

В случае болезни учащегося или педагога, в классе будут действовать общие карантинные правила:

- привитые и переболевшие должны сделать тест на антиген либо в домашних условиях, либо в пункте проверки. Если домашний тест дал положительный результат – необходимо сделать экспресс-тест в пункте проверки. Если и он окажется положительным, то следует соблюдать карантин в течение 10 дней, и получить справку от врача. Делать тест для выхода из карантина не надо.

- при отрицательном результате теста привитые и переболевшие школьники не должны соблюдать карантин.

- непривитые должны сделать тест в пункте проверки. При отрицательном тесте – срок карантина составляет 7 дней. При положительном – 10 дней.



Минздрав обращает внимание родителей на то, что ребенок, сделавший одну из трех прививок, считается невакцинированным, и он не освобождается от карантина в случае контакта с заболевшим. Педагоги должны иметь "зеленый сертификат", либо предъявить отрицательный результат теста. Это же правило распространяется на родителей и других посетителей. Остается в силе требование находиться в защитных масках в стенах учебных заведений. Окружной врач министерства здравоохранения наделяется полномочиями принимать решение о закрытии учебного заведения в случае вспышки заболеваемости. Многие колледжи пока работают так же, как и школы. Высшие учебные заведения на этой неделе переходят на онлайн-обучение. Хотя ранее сообщалось, что они продолжат работать в соответствии с "зеленым стандартом". Отменяются правила, действовавшие ранее в специальных учебных заведениях и в кружках.

С 27 января правила для образовательных учреждений изменились: вместо карантина – два теста на COVID-19 в неделю.

Правительство также продлило до 1 февраля 2022 года срок действия административного распоряжения о предоставлении временного "зеленого паспорта" на 30 дней для людей, получивших первую прививку.

Срок действия существующих распоряжений, касающихся "зеленого стандарта", также продлен до 1 февраля 2022 года. После 1 февраля "зеленый стандарт" постепенно будет отменен.

С 19 января карантин для лиц, зараженных коронавирусом, сокращен до пяти дней. Карантин сокращается в том случае, если последние три дня у зараженного не было симптомов.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД

Не привитые и не переболевшие израильтяне, которые возвращаются из "оранжевых" стран, должны будут 14 дней находиться на домашнем карантине. Карантин можно сократить до семи дней, сделав два ПЦР-теста на коронавирус (после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и на седьмой день).