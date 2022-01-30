Иерусалим:
5 - 11°
Тель-Авив:
7 - 16°
Эйлат:
10 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье30 января 2022 г., 09:08

Украина: за сутки выявлено более 25 тысяч заразившихся коронавирусом, 94 больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Украина: за сутки выявлено более 25 тысяч заразившихся коронавирусом, 94 больных COVID-19 умерли

30 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 100125 человек (+94 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся:  4042469 (+24508 за сутки).

3618402 (+3145 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 15,3 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,6 млн украинцев (35%). Третью, "бустерную", дозу получили 296 тыс. человек.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:12 Пятая волна эпидемии коронавируса в России: за сутки объявлено о рекордных  121 тыс. заразившихся и 617 умерших от COVID-19
10:22 Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле идет на спад: около 462 тысяч зараженных, более 2600 госпитализированы
09:08 Украина: за сутки выявлено более 25 тысяч заразившихся коронавирусом, 94 больных COVID-19 умерли
06:32 Коронавирус в мире: более 373 млн заразились, около 5,7 млн умерли. Статистика по странам
20:28 Пятая волна коронавируса в Израиле: впервые за долгое время число больных в тяжелом состоянии превысило 1000
14:51 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 5690 заразившихся, шесть больных COVID-19 умерли
14:13 Минздрав Израиля полагает, что пик пятой волны эпидемии коронавируса пройден
10:39 Пятая волна эпидемии коронавируса в России: за сутки объявлено о рекордных 113 тыс. заразившихся и 668 умерших от COVID-19
09:24 Украина: за сутки выявлено более 37 тысяч заразившихся коронавирусом, 149 больных COVID-19 умерли
08:41 Коронавирус в мире: более 370 млн заразились, около 5,7 млн умерли. Статистика по странам
Загрузка...