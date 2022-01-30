Украина: за сутки выявлено более 25 тысяч заразившихся коронавирусом, 94 больных COVID-19 умерли
30 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 100125 человек (+94 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 4042469 (+24508 за сутки).
3618402 (+3145 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 15,3 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,6 млн украинцев (35%). Третью, "бустерную", дозу получили 296 тыс. человек.
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