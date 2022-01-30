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NEWSru.co.il :: Здоровье30 января 2022 г., 20:24

"Кан-11": врачи бьют тревогу из-за роста количества детей, госпитализированных с постковидным синдромом

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"Кан-11": врачи бьют тревогу из-за роста количества детей, госпитализированных с постковидным синдромом

Телеканал "Кан-11" со ссылкой на данные минздрава сообщил об участившихся случаях госпитализации детей с синдромом мультисистемного воспаления (PIMS), развившегося после заражения коронавирусом.

Телеканал сообщил, что за последнюю неделю в больницы были доставлены 10 дней с подозрением на постковидный синдром, в шести случаях диагноз уже подтвержден, в остальных случаях больные ожидают результатов обследования и анализов. Врачи обращают внимание, что еще 10 дней назад регистрировался один случай развития осложнений после коронавирусной инфекции в неделю.

Телеканал сообщил, что медики обратили внимание на участившиеся случаи развития постковидного синдрома у детей около четырех дней назад. Детские врачи и минздрав опасаются, что в ближайшие недели количество госпитализаций детей с PIMS еще вырастет.


На официальном сайте министерства здравоохранения указывается: "PIMS – считается наиболее тяжелым осложнением коронавируса у детей и подростков, и он может проявляться как бурное и опасное для жизни заболевание (большинство детей, заболевших данным синдромом, попадает в реанимацию, и около 1% - 2% умирает). 70% - 80% детей, заболевших данным синдромом, не страдали от каких-либо хронических заболеваний. С момента начала эпидемии в Израиле зарегистрировано более 270 случаев".

По наблюдению израильских и зарубежных врачей, синдром развивается через 3-6 недель после заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения обратилось к больницам с просьбой сообщать о новых случаях госпитализации детей с постковидным синдромом каждый день.

По данным минздрава, штамм "дельта" привел к госпитализации с синдромом PIMS 50-60 детей, один из детей умер. Штамм "омикрон" уже привел к госпитализации с постковидным синдромом 177 детей, 17 из них находятся в тяжелом состоянии.

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Отчет: после "омикрона" у детей чаще наблюдается PIMS

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