Израиль возвращается к жизни – самое время позаботиться о здоровье

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После месяцев тревог и нестабильности Израиль постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Возобновляются мероприятия, работают школы и учреждения, медучреждения возвращаются к штатному графику. И сейчас, как никогда, важно вспомнить о себе – о здоровье, о профилактике и о будущем.

Для многих израильтян, особенно новых репатриантов или тех, кто только планирует переезд, этот период – подходящее время, чтобы проверить, всё ли в порядке с медицинской страховкой. Понимание своих прав в системе здравоохранения Израиля и правильный выбор больничной кассы могут существенно повлиять на качество жизни, особенно в первые месяцы после репатриации.

Что важно проверить?

- ⁠Покрывает ли ваша страховка необходимые обследования и лечение?

- Входит ли в ваш полис доступ к узким специалистам без лишней бюрократии?

- Есть ли у вас право на дополнительные услуги – например, стоматологию, развитие детей, или психотерапию – в рамках допстраховки (שב״ן)?

Леумит – с вами с первого дня

В Леумит мы сопровождаем новых репатриантов с момента прибытия в Израиль. Мы понимаем, как важно чувствовать поддержку, особенно в незнакомой системе. Для новых граждан мы предлагаем адаптированные программы, обслуживание на русском языке и индивидуальный подход.

Планируете репатриацию? Только приехали? Или живёте в Израиле, но не уверены, что получаете максимум от своей кассы? Сейчас – самое время навести порядок в вопросах здоровья.

Убедитесь, что вы под надежной защитой.

Проверьте свою страховку, сравните условия, узнайте, какие услуги положены именно вам. В Леумит мы поможем вам сориентироваться, выбрать оптимальный пакет и получить всё, на что вы имеете право.

Уже в Израиле? Нажмите здесь, чтобы получить консультацию и подобрать подходящий пакет.

Только планируете репатриацию? Оставьте свои данные – наши консультанты свяжутся с вами и помогут оформить необходимую страховку заранее.

Вы также можете связаться с одной из наших координаторов по содействию репатриантам еще до переезда в Израиль:

Элла Лисогорски (юг и центр): +972-50-5336154

Тови Бахар (Иерусалим и север): +972-50-4042127