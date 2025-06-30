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Здоровье

Израиль возвращается к жизни – самое время позаботиться о здоровье

Медицина
реклама/партнерство
время публикации: 30 июня 2025 г., 08:00 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 15:54
Координатор по содействию репатриантам Тови Бахар на ярмарке алии
Фото предоставлено рекламодателем
Координатор Элла Лисогорски на конференции по репатриации во Франции
Фото предоставлено рекламодателем

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

После месяцев тревог и нестабильности Израиль постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Возобновляются мероприятия, работают школы и учреждения, медучреждения возвращаются к штатному графику. И сейчас, как никогда, важно вспомнить о себе – о здоровье, о профилактике и о будущем.

Для многих израильтян, особенно новых репатриантов или тех, кто только планирует переезд, этот период – подходящее время, чтобы проверить, всё ли в порядке с медицинской страховкой. Понимание своих прав в системе здравоохранения Израиля и правильный выбор больничной кассы могут существенно повлиять на качество жизни, особенно в первые месяцы после репатриации.

Что важно проверить?

- ⁠Покрывает ли ваша страховка необходимые обследования и лечение?

- Входит ли в ваш полис доступ к узким специалистам без лишней бюрократии?

- Есть ли у вас право на дополнительные услуги – например, стоматологию, развитие детей, или психотерапию – в рамках допстраховки (שב״ן)?

Леумит – с вами с первого дня

В Леумит мы сопровождаем новых репатриантов с момента прибытия в Израиль. Мы понимаем, как важно чувствовать поддержку, особенно в незнакомой системе. Для новых граждан мы предлагаем адаптированные программы, обслуживание на русском языке и индивидуальный подход.

Планируете репатриацию? Только приехали? Или живёте в Израиле, но не уверены, что получаете максимум от своей кассы? Сейчас – самое время навести порядок в вопросах здоровья.

Убедитесь, что вы под надежной защитой.

Проверьте свою страховку, сравните условия, узнайте, какие услуги положены именно вам. В Леумит мы поможем вам сориентироваться, выбрать оптимальный пакет и получить всё, на что вы имеете право.

Уже в Израиле? Нажмите здесь, чтобы получить консультацию и подобрать подходящий пакет.

Только планируете репатриацию? Оставьте свои данные – наши консультанты свяжутся с вами и помогут оформить необходимую страховку заранее.

Вы также можете связаться с одной из наших координаторов по содействию репатриантам еще до переезда в Израиль:

Элла Лисогорски (юг и центр): +972-50-5336154

Тови Бахар (Иерусалим и север): +972-50-4042127

Здоровье
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