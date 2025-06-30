Листовая зелень может снизить риск атеросклероза

Новое исследование, проведенное Университетом Эдит Коуэн, Университетом Западной Австралии и Датским институтом онкологии, показало, что употребление листовых зеленых овощей может существенно помочь в профилактике атеросклеротических заболеваний сосудов.

Листовые зеленые и крестоцветные овощи, такие как шпинат, капуста и брокколи, являются источником витамина K1, который может играть важную роль в предотвращении кальцификации сосудов – процесса, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, витамин K может оказывать положительное влияние на здоровье костно-мышечной системы, способствуя укреплению костей.

Исследование выявило, что женщины, чей рацион содержал примерно на 30% больше витамина K1, чем указано в текущих австралийских рекомендациях по питанию, имели сниженный долгосрочный риск развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (АСВД). Более того, при обследовании сонных артерий у участниц с более высоким потреблением витамина K1 отмечалось меньшее утолщение сосудистых стенок – показателя, указывающего на наличие атеросклероза.

Исследование влияния витамина K на состояние сосудов и опорно-двигательной системы станет основой для дальнейших научных разработок в Лаборатории будущих продуктов питания и цифровой гастрономии ECU. Полученные данные будут использоваться при создании специализированных блюд в рамках клинических испытаний, направленных на улучшение общественного здоровья.

Это исследование стало важным доказательством, подтверждающим актуальность и перспективность дальнейших разработок. В настоящее время команда ученых работает над созданием новых продуктов с повышенным содержанием листовой зелени, богатой витамином K1. Эти продукты планируется внедрять в питание групп с особыми диетическими потребностями, например, пожилых людей в домах престарелых.