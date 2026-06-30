Обладатель самого маленького члена в мире объявил сбор средств на операцию

Житель американского штата Южная Каролина Майкл Филиппс, утверждающий, что является обладателем самого маленького пениса в мире, объявил сбор средств на операцию по увеличению своего мужского достоинства.

Как пишет британская Guardian, в эрегированном состоянии половой член Майкла не превышает одного сантиметра. Он испытывает сложности с мочеиспусканием и ему приходится носить подгузники для взрослых.

По собственным словам Майкла, пенис выглядит как ноготь мизинца. "Это вызывает отчаяние и стыд, особенно во время путешествий. Это серьезно подрывает мою независимость и уверенность в себе", – говорится в его объявлении о начале кампании "Поможем Майклу увеличить микропенис".

Еще одна цель мероприятия – привлечь внимание к людям, страдающим от этого физического состояния, защитить их от травли. Добавим, что еще в феврале Филиппс, рассказав о проблеме, предложил тем, у кого пенис меньше, заявить об этом. Желающих не нашлось.