x
30 июня 2026
|
последняя новость: 12:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 июня 2026
|
30 июня 2026
|
последняя новость: 12:44
30 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Обладатель самого маленького члена в мире объявил сбор средств на операцию

Медицина
время публикации: 30 июня 2026 г., 12:26 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 12:33
Обладатель самого маленького члена в мире объявил сбор средств на операцию
AP Photo/Business Wire

Житель американского штата Южная Каролина Майкл Филиппс, утверждающий, что является обладателем самого маленького пениса в мире, объявил сбор средств на операцию по увеличению своего мужского достоинства.

Как пишет британская Guardian, в эрегированном состоянии половой член Майкла не превышает одного сантиметра. Он испытывает сложности с мочеиспусканием и ему приходится носить подгузники для взрослых.

По собственным словам Майкла, пенис выглядит как ноготь мизинца. "Это вызывает отчаяние и стыд, особенно во время путешествий. Это серьезно подрывает мою независимость и уверенность в себе", – говорится в его объявлении о начале кампании "Поможем Майклу увеличить микропенис".

Еще одна цель мероприятия – привлечь внимание к людям, страдающим от этого физического состояния, защитить их от травли. Добавим, что еще в феврале Филиппс, рассказав о проблеме, предложил тем, у кого пенис меньше, заявить об этом. Желающих не нашлось.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook