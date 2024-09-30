Во время "французского кесарева сечения" погиб новорожденный

Министерство здравоохранения начало расследование обстоятельств смерти новорожденного, который скончался во время родов посредством кесарева сечения по так называемому "французскому методу". Трагедия произошла в Английской больнице в Нацерете.

Напомним, в прошлом году в Израиле временно запрещали проведение "французского кесарева сечения" из-за опасений, что этот метод приводит к большему количеству осложнений, чем ранее принятый. Через некоторое время после проверок запрет был снят, однако роженица должна подписать документ, в котором она соглашается с тем, что ей разъяснили возможные осложнения.

По оценкам минздрава, примерно пятая часть операций проводится в Израиле по "французскому методу". Первые операции кесарева сечения по "французскому методу" были проведены в Израиле в 2017 году. Считалось, что этот метод снижает риски от операции и значительно сокращает период выздоровления.

При "обычном" кесаревом сечении делается поперечный разрез передней брюшной стенки и тела матки. При этом не разрезаются мышцы брюшной стенки, а их раздвигают по средней линии. Несмотря на то, что эта операция считается относительно легкой, период выздоровления занимает много времени.

По французскому методу кесарева сечения, разработанному во Франции, производится продольный разрез тканей, окружающих мышцы живота по направлению мышечных волокон, и разделение мышц делается слева к средней линии, где нет соединительной ткани. Благодаря этому восстановление мышц происходит гораздо быстрее.

При французском методе не нужно вставлять катетер в мочевой пузырь и нет проникновения в брюшину (оболочку, покрывающую внутренние стенки брюшной полости). Считалось, что это уменьшает вероятность эмболии околоплодными водами и проблем с кишечником. После завершения операции делается подкожный шов, и кожа сама склеивается.

В качестве еще одного преимущества этого метода указывалось то, что роженица может наблюдать за процессом родов и помогать рождению ребенка. После "обычного" кесарева сечения женщин выписывают из больницы через пять дней, при "французском методе" пациентка отправляется домой уже через 36 часов.