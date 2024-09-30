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По указаниям Управления тылом, больница РАМБАМ возвращается к нормальному режиму работы

время публикации: 30 сентября 2024 г., 14:49 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 14:49
По указаниям Управления тылом, больница РАМБАМ возвращается к нормальному режиму работы
Chaim Goldberg/Flash90

Руководство больницы РАМБАМ в Хайфе сообщает, что с сегодняшнего дня деятельность подземных отделений больницы будет сокращена, и часть отделений госпитализации вернутся в места постоянных размещений.

Администрация больницы подчеркивает, что амбулаторная деятельность, включая операции, работу исследовательских институтов и амбулаторных отделений ("мирпаот хуц") вернулась к нормальному режиму работы в понедельник, 30 сентября, ранним утром.

В течение дня постепенно возвращаются к обычному режиму работы хирургическое отделение, различные детские отделения больницы, травматология, онкология, кардиология, отдел здоровья женщины и ребенка и дневные стационары ("ишпуз йом").

Остальные отделения, которые все еще остаются в переоборудованных под больничные нужды противоракетных помещениях подземной парковки РАМБАМ, будут возвращены в наземные части медицинского комплекса в воскресенье, в соответствии с развитием событий в сфере безопасности и с инструкциями Управления тылом.

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