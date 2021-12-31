Украина: за сутки выявлено более 7000 заразившихся коронавирусом, 209 больных COVID-19 умерли
31 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 95899 человек (+209 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3667649 (+7029 за сутки).
3468858 (+8609 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,7 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,7 млн украинцев (33%). Третью, "бустерную", дозу получили около 4 тысяч человек.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 31 декабря 2021
Коронавирус в мире: около 287 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: около 287 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам