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NEWSru.co.il :: Здоровье31 декабря 2021 г., 08:27

Украина: за сутки выявлено более 7000 заразившихся коронавирусом, 209 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено более 7000 заразившихся коронавирусом, 209 больных COVID-19 умерли

31 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 95899 человек (+209 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3667649 (+7029 за сутки).

3468858 (+8609 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,7 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,7 млн украинцев (33%). Третью, "бустерную", дозу получили около 4 тысяч человек.

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