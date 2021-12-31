Коронавирус в мире: около 287 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 31 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5446314 человек (+7399 за сутки), около 287 млн заразились, более 28 млн инфицированы в настоящее время, более 253 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,9%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 845745 умерших

Бразилия – 619024

Индия – 481080

Россия – 307948 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 299285

Перу – 202653

Великобритания – 148421

Индонезия – 144088

Италия – 137247

Иран – 131572

Колумбия – 129901

Франция – 123552

Аргентина – 117146

Германия – 112512

Польша – 96415

Украина – 95690

ЮАР – 91061

Испания – 89405

Турция – 82198

Румыния – 58714

Филиппины – 51373

Венгрия – 39104

Чили – 39096

Чехия – 36061

Эквадор – 33672

Вьетнам – 32168

Малайзия – 31462

Болгария – 30890

Канада – 30280

Пакистан – 28927

Бельгия – 28308

Бангладеш – 28070

Тунис – 25556

Ирак – 24154

Египет – 21727

Таиланд – 21698

Нидерланды – 20892

Греция – 20708



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6021

Болгария – 4496

Венгрия – 4063

Чехия – 3358

Румыния – 3083

Бразилия – 2882

Аргентина – 2557

Польша – 2552

США – 2533

Колумбия – 2513

Бельгия – 2427

Мексика – 2285

Италия – 2275

Украина – 2208

Великобритания – 2169

Тунис – 2129

Россия – 2109

Чили – 2019

Греция – 2001

Испания – 1911

Франция – 1887

Эквадор – 1866

Иран – 1537

ЮАР – 1507

Германия – 1336

Нидерланды – 1215



Коронавирус был выявлен у 1380053 израильтян, 8243 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (87-е место в мире).