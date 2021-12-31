Коронавирус в мире: около 287 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 31 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5446314 человек (+7399 за сутки), около 287 млн заразились, более 28 млн инфицированы в настоящее время, более 253 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,9%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 845745 умерших
Бразилия – 619024
Индия – 481080
Россия – 307948 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 299285
Перу – 202653
Великобритания – 148421
Индонезия – 144088
Италия – 137247
Иран – 131572
Колумбия – 129901
Франция – 123552
Аргентина – 117146
Германия – 112512
Польша – 96415
Украина – 95690
ЮАР – 91061
Испания – 89405
Турция – 82198
Румыния – 58714
Филиппины – 51373
Венгрия – 39104
Чили – 39096
Чехия – 36061
Эквадор – 33672
Вьетнам – 32168
Малайзия – 31462
Болгария – 30890
Канада – 30280
Пакистан – 28927
Бельгия – 28308
Бангладеш – 28070
Тунис – 25556
Ирак – 24154
Египет – 21727
Таиланд – 21698
Нидерланды – 20892
Греция – 20708
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6021
Болгария – 4496
Венгрия – 4063
Чехия – 3358
Румыния – 3083
Бразилия – 2882
Аргентина – 2557
Польша – 2552
США – 2533
Колумбия – 2513
Бельгия – 2427
Мексика – 2285
Италия – 2275
Украина – 2208
Великобритания – 2169
Тунис – 2129
Россия – 2109
Чили – 2019
Греция – 2001
Испания – 1911
Франция – 1887
Эквадор – 1866
Иран – 1537
ЮАР – 1507
Германия – 1336
Нидерланды – 1215
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 55 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 12 млн в Великобритании. Более 10 млн в России. Более 9 млн в Турции, Франции. Более 7 млн в Германии. Более 6 млн в Иране, Испании. Более 5 млн в Колумбии, Аргентине, Италии. Более 4 млн в Индонезии, Польше. Более 3 млн в Мексике, Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Греции, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1380053 израильтян, 8243 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (87-е место в мире).
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