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NEWSru.co.il :: Здоровье30 декабря 2021 г., 14:02

Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 260 заразившихся, шесть больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 260 заразившихся, шесть больных COVID-19 умерли

В четверг, 30 декабря, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки были выявлены 264 новых случаев заражения коронавирусом. 325 объявлены выздоровевшими. Шесть больных COVID-19 умерли.

За последние сутки в ПА было проведено 6061 тестов. При тестировании в 4% случаев выявлялся коронавирус.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 55 больных COVID-19.


Также приводятся такие данные: 98,2% инфицированных коронавирусом выздоровели, 0,8% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

За весь период эпидемии: 4931 умерших, около 470 тысяч заразившихся коронавирусом.

Около 2,3 млн жителей ПА получили одну дозу вакцины против коронавируса, около 0,9 млн – две дозы. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.

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