Глаза могут выявить первые признаки многих заболеваний

Глаз – единственная часть тела, где можно наблюдать кровеносные сосуды без инвазивных процедур. Поэтому даже незначительные изменения в глазах могут указывать на различные заболевания.

Глаза перестают быть зеркалом души и становятся прозрачным окном в наше общее состояние здоровья. Профессор оптометрии Монреальского университета Ланжис Мишо объясняет, что большинство серьезных заболеваний развиваются без каких-либо симптомов.

Диабет 2 типа, рассеянный склероз, онкология проявляют себя и обнаруживаются уже на поздних стадиях развития. В то время, как простое измерение поля зрения может обнаружить аномалии, о которых пациенты могут не догадываться или которые они считают несущественными и не сообщают о них.

Необычные движения глаз, асимметричные реакции зрачков, внезапные трудности с чтением или появление двоения в глазах – все это настораживающие симптомы, которые требуют дополнительного обследования у офтальмолога и невролога.

Только в глазах можно напрямую увидеть кровеносные сосуды без необходимости в разрезах или инвазивных вмешательствах. Благодаря этому обследование глаз может выявить высокое кровяное давление, которое видно по сужению сосудов и характерным изменениям на сетчатке, гиперхолестеринемию из-за накопления холестерина в стенках сосудов, атеросклероз и повышенный уровень холестерина, который можно обнаружить в роговице в виде липидной дуги или в области глазных придатков, что проявляется в виде ксантелазм.