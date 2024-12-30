Ставки повышаются: теперь ученые утверждают, что выкуренная сигарета отнимает около 20 минут жизни

Согласно исследованию, каждая выкуренная сигарета сокращает продолжительность жизни женщины в среднем на 22 минуты, а мужчины – на 17 минут.

Новые данные ученых из Университетского колледжа в Лондоне в два раза превышают цифры предыдущих оценок, согласно которым каждая сигарета уменьшает продолжительность жизни курильщика на 11 минут. Исследователи отметили, что вред от курения имеет "накопительный" характер, и чем раньше человек бросает курить и чем меньше сигарет он выкуривает, тем дольше будет жить.

Новый анализ показывает, что если курильщик, который выкуривает 10 сигарет в день, бросит курить 1 января, то к 8 января он предотвратит потерю целого дня своей жизни. Если отказаться от курения, например, до конца февраля, можно продлить свою жизнь на неделю, и на месяц, если не курить до августа.

Исследователи утверждают, что курение в первую очередь сокращает здоровые годы жизни, а не только уменьшает продолжительность последних лет, которые часто сопровождаются хроническими заболеваниями или инвалидностью.