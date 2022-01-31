Украина: за сутки выявлено более 22 тысяч заразившихся коронавирусом, 78 больных COVID-19 умерли
31 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 100203 человек (+78 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 4064495 (+22026 за сутки).
3622745 (+4346 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 15,3 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,6 млн украинцев (35%). Третью, "бустерную", дозу получили 340 тыс. человек.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 31 января 2022
Коронавирус в мире: более 375 млн заразились, около 5,7 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: более 375 млн заразились, около 5,7 млн умерли. Статистика по странам