Коронавирус в мире: более 375 млн заразились, около 5,7 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 31 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5681744 человек (+5625 за сутки), более 375 млн заразились, более 73 млн инфицированы в настоящее время, более 296 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,5%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 50 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 907190 умерших
Бразилия – 626923
Индия – 495050
Россия – 330728 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 305893
Перу – 205505
Великобритания – 155698
Италия – 146149
Индонезия – 144303
Колумбия – 134079
Иран – 132424
Франция – 130583
Аргентина – 120988
Германия – 118380
Польша – 105161
Украина – 100125
ЮАР – 95022
Испания – 92966
Турция – 87234
Румыния – 59984
Филиппины – 53891
В других странах пока, по официальным данным, менее 50 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6099
Румыния – 3151
Бразилия – 2917
Польша – 2783
США – 2716
Аргентина – 2639
Колумбия – 2591
Италия – 2423
Мексика – 2334
Украина – 2311
Великобритания – 2275
Россия – 2265
Франция – 1994
Испания – 1987
ЮАР – 1571
Иран – 1545
Германия – 1406
Турция – 1017
Больше всего заразившихся (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 76 млн человек
Индии – 41 млн
Бразилии – 25 млн
Франции – 19 млн
Великобритании – 16 млн
России – 12 млн
Турции – 12 млн
Италии – 11 млн
Испании – 10 млн
Германии – 10 млн
Аргентине – 8 млн
Иране – 6 млн
Колумбии – 6 млн
Мексике – 5 млн
Польше – 5 млн
Индонезии – 4 млн
Нидерландах – 4 млн
Украине – 4 млн
ЮАР – 4 млн
Филиппинах – 4 млн
Перу – 3 млн
Бельгии – 3 млн
Канаде – 3 млн
Чехии – 3 млн
Малайзии – 3 млн
Израиле – 3 млн
Японии – 3 млн
Португалии – 3 млн
Австралии – 3 млн
Коронавирус был выявлен у 2830161 израильтян, 8725 из них умерли. Относительная смертность: 936 на 1 млн (88-е место в мире).
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