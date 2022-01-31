Коронавирус в мире: более 375 млн заразились, около 5,7 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 31 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5681744 человек (+5625 за сутки), более 375 млн заразились, более 73 млн инфицированы в настоящее время, более 296 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,5%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 50 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 907190 умерших

Бразилия – 626923

Индия – 495050

Россия – 330728 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 305893

Перу – 205505

Великобритания – 155698

Италия – 146149

Индонезия – 144303

Колумбия – 134079

Иран – 132424

Франция – 130583

Аргентина – 120988

Германия – 118380

Польша – 105161

Украина – 100125

ЮАР – 95022

Испания – 92966

Турция – 87234

Румыния – 59984

Филиппины – 53891



В других странах пока, по официальным данным, менее 50 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6099

Румыния – 3151

Бразилия – 2917

Польша – 2783

США – 2716

Аргентина – 2639

Колумбия – 2591

Италия – 2423

Мексика – 2334

Украина – 2311

Великобритания – 2275

Россия – 2265

Франция – 1994

Испания – 1987

ЮАР – 1571

Иран – 1545

Германия – 1406

Турция – 1017



Больше всего заразившихся (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 76 млн человек

Индии – 41 млн

Бразилии – 25 млн

Франции – 19 млн

Великобритании – 16 млн

России – 12 млн

Турции – 12 млн

Италии – 11 млн

Испании – 10 млн

Германии – 10 млн

Аргентине – 8 млн

Иране – 6 млн

Колумбии – 6 млн

Мексике – 5 млн

Польше – 5 млн

Индонезии – 4 млн

Нидерландах – 4 млн

Украине – 4 млн

ЮАР – 4 млн

Филиппинах – 4 млн

Перу – 3 млн

Бельгии – 3 млн

Канаде – 3 млн

Чехии – 3 млн

Малайзии – 3 млн

Израиле – 3 млн

Японии – 3 млн

Португалии – 3 млн

Австралии – 3 млн

