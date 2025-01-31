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Здоровье

Ученые разработали препарат, который предотвратил сердечную недостаточность у мышей после инфаркта

Исследования
Медицина
Болезни сердца
время публикации: 31 января 2025 г., 07:20 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 07:20
Ученые разработали препарат, который предотвратил сердечную недостаточность у мышей после инфаркта
AP Photo/Robert F. Bukaty

Исследование может привести к разработке новых методов лечения сердечной недостаточности – тяжелого заболевания, которое возникает у 30% выживших после инфаркта в течение года.

Исследование, опубликованное в European Heart Journal, изучило влияние введения молекулы PR-364 взрослым самцам мышей, перенесшим инфаркт миокарда. Результаты показали, что лечение помогло животным сохранить функцию сердца и замедлило развитие сердечной недостаточности по сравнению с теми, кто не проходил лечение.

Исследователи провели дополнительные эксперименты с мышиными тканями и клетками, а также с человеческими кардиомиоцитами – клетками сердечной мышцы для того, чтобы понять, почему PR-364 оказал такой сильный эффект. Ученые также исследовали изменения в белках у мышей, которые получали препарат. Эксперименты показали, что лекарство ускорило митофагию – процесс разрушения и удаления поврежденных митохондрий, что способствовало восстановлению сердечной мышцы, стимулированию и функционированию производства новых митохондрий.

Несмотря на то, что это эксперимент не доказывает эффективность данного препарата в случае людьми, ученые утверждают, что он открывает перспективный путь для разработки методов лечения сердечной недостаточности у пациентов, переживших инфаркт миокарда.

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