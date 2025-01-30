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Здоровье

Минздрав предупреждает: в шоколадных вафлях из Украины обнаружен аллерген

Минздрав
время публикации: 30 января 2025 г., 18:31 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 18:31
Минздрав предупреждает: в шоколадных вафлях из Украины обнаружен аллерген
Пресс-служба минздрава Израиля

Компания-импортер "Тааман Шивук Мазон БААМ" сообщает об отзыве продукта "Вафли с шоколадным кремом в шоколадной глазури" CREMO DARK в связи с тем, что в них обнаружен не указанный на упаковке аллерген (молоко). На упаковке также написано, что вафли кошерны "парве" – то есть, не содержат молока.

Людям с аллергией на молоко и другие аллергены не рекомендуется употреблять данный товар. Речь идет о вафлях в глазури из темного шоколада CREMO DARK производства украинской компании "АВК", импортер – "Тааман Шивук Мазон БААМ".

Форматы упаковки: индивидуальная упаковка, вафли по 25 грамм, штрих-код 7290019568834, срок годности до 28.02.2025, номер партии SZ IBZ 25628, а также срок годности до 08.08.2025, номер партии IBZ SZ 26507; а также упаковка по три штуки – вес 75 грамм, штрих-код 7290019568681, срок годности до 28.02.2025 и до 08.08.2025.

Продукт изымается из продажи в сотрудничестве со службой надзора за продуктами питания при министерстве здравоохранения.

Всех, кто приобрел данные продукты, просят отправить свой контактный телефон и имя контактного лица на электронную почту [email protected], и представители импортера свяжутся с вами.

Здоровье
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