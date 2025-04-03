Ваша заявка по "Битуах сиуди" была отклонена или принята не в полном объеме?

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Вот как нужно подать заявку, чтобы получить положенную сумму выплат.

Многие застрахованные коллективным полисом "Битуах сиуди", оформленным через больничную кассу, сталкиваются с трудностями в получении полного объема выплат на долгосрочный уход, на которые они имеют право. Например, если их заявка долго рассматривается в страховой компании, страховая компания требует от них не относящиеся к делу документы, которые неоправданно обременяют претензию и даже приводят к ее отклонению. Или, например, когда страховая компания признает заявку на выплаты по долгосрочному уходу, но отказывается платить за предыдущий период, а когда речь идет о пожилых людях, старше 90 лет, это становится критической проблемой.

Например: к 94-летней Светлане, члену больничной кассы "Маккаби", обратилась фирма по "реализации прав", которая представилась как компания, способная помочь получить максимальные выплаты по страхованию долгосрочного ухода членов больничной кассы "Маккаби". Светлана, находящаяся в преклонном возрасте, страдает от ряда хронических проблем, таких как высокое давление, высокий уровень липидов в крови, плохое состояние после сердечного приступа и имплантации кардиостимулятора, трудности с передвижением, повторяющиеся падения, грыжа межпозвоночного диска в пояснице и трудности с наклонами, а также потеря контроля над недержанием. Из-за болезней и преклонного возраста Светлана испытывает ограничения практически во всех повседневных делах с тех пор, как ей исполнилось 90 лет, то есть с 2021 года, и с тех пор она получила полное право на часы ухода от Битуах леуми. Однако право Светланы на получение денег по долгосрочному уходу было признано только с момента подачи заявления в страховую компанию. Вопрос в том, что происходит с платежом за прошлый период? Эту проблему невозможно решить путем подачи заявки, поэтому Светлана подала иск через адвокатский офис Меиры Зоар, со ссылками на юридические документы, в том числе на правила Страхового надзора, в которых было доказано право Светланы на получение денег и за прошлый период. После процедуры посредничества Светлане была присуждена ретроактивная сумма в размере 170 000 шекелей. Учитывая столь преклонный возраст, необходимо, чтобы сумма, причитающаяся Светлане, была выплачена страховой компанией.

Еще один пример проблемы, которую можно решить с помощью юридических знаний в вопросах получения выплат по долгосрочному уходу:

77-летний Евгений, член больничной кассы "Леумит", страдает болями и затруднением при наклонах после фиксации позвоночника, астмой, почечной недостаточностью, простатитом и недержанием мочи. Евгений уже около полутора лет получает 21 час ухода метапелет от Битуах леуми из-за ограничений в одевании, купании и контроле мочеиспускания. Недавно Евгений обратился в компанию "Менора", которая страхует его коллективной страховкой "Битуах сиуди" на случай длительного ухода, как члена больничной кассы "Леумит", но столкнулся с необоснованным требованием: предоставить "Меноре" декларацию от человека, который ухаживает за ним большую часть времени. Евгений не понял сути требования и обратился за юридической консультацией в адвокатский офис Меиры Зоар, поскольку компания "Менора" не согласилась удовлетворить его требование без запрашиваемой ими декларации. Адвокат Меира Зоар связалась с "Менорой" от имени Евгения, требуя ответа: почему иск Евгения не был признан обоснованным еще в 2023 году, когда размер пособия был выше примерно на 1000 шекелей в месяц, а в то время "декларация лица, осуществляющего уход", в соответствии с действующим полисом, не требовалось. И также задала вопрос: почему компания "Менора" требует декларацию лица, осуществляющего уход, в соответствии с новым законом 2025 года, даже до того, как она приняла решение о том, когда будет признано право Евгения на выплаты?

Вы должны знать: если страховая компания признает заявку Евгения к выплате, начиная с 2023 или даже 2024 года, то нет смысла требовать от Евгения предоставления декларации лица, осуществляющего уход, поскольку на указанную дату полис "Битуах сиуди" не требовал специальной декларации.

В иске к страховой компании адвокат утверждала, что Евгений находится в состоянии, при котором он нуждается в долгосрочном уходе ( "сиуди") в течение последних полутора лет, и поэтому нет никаких оснований усложнять ему жизнь, и теперь дело будет передано на медиацию для определения прав Евгения без требований, не имеющих отношения к его делу.

Необходимо отметить, что процесс юридического посредничества может помочь разрешить споры со страховыми компаниями по долгосрочному уходу в относительно короткие сроки, как, например, в случае Ирены, 84 лет, члена больничной кассы "Клалит", которая обратилась в компанию "Харель", но компания отказалась платить ей после осмотра, проведенного ее врачом, который утверждал, что из-за болезней она ограничена в возможности купаться и одеваться. Однако за "контроль недержания" Ирена не получила балл, так как страховая компания требует от нее проведения инвазивных урологических тестов, как условия признания проблемы. В этот момент Ирена обратилась в адвокатский офис Меиры Зоар, адвокатом был подан обоснованный и подробный иск с юридическими ссылками, согласно которым "Харель" не имеет права отказать застрахованному в балле также и по "невозможности контролировать недержание", основываясь на урологическом заключении, поскольку в положениях полиса такого условия нет. В результате страховая компания подтвердила право Ирены на получение денег по страховке, она получила единовременную выплату в размере около 85 000 шекелей, а также последующие выплаты в размере 5 272 шекелей до тех пор, пока не будет исчерпан срок действия полиса (Сумма выплат привязана к индексу цен).

В заключение: трудности в иске по долгосрочному уходу – это не конец истории, юридические инструменты здесь могут эффективно повлиять на получение положенных вам выплат. Следует отметить, что адвокатский офис Меиры Зоар уже много лет эксклюзивно работает именно в сфере страхования долгосрочного ухода "Битуах сиуди", представляя интересы русскоязычных застрахованных, и адвокат знает, как предоставить правильное и доступное решение проблем с получением денег по страховке по всей стране. Фирму возглавляет адвокат Меира Зоар, чья фирма на протяжении многих лет занимается исключительно претензиями по страхованию долгосрочного ухода. Меира Зоар подала два важных коллективных иска в области долгосрочного ухода: один против четырех крупнейших страховых компаний Израиля – относительно отказа в начислении баллов получателям выплат по долгосрочному уходу в связи с недержанием (иск был одобрен), а второй иск был подан совсем недавно в Центральный окружной суд против "Харель" относительно полисов долгосрочного ухода для пенсионеров больничной кассы "Клалит". Благодаря персональному участию адвоката Меиры Зоар к каждом деле и накопленному опыту, компания добивается значительных финансовых результатов для своих клиентов.

Главный офис компании расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но важно отметить, что сотрудники компании работают по всему Израилю – от севера до юга, включая Эйлат, и могут помочь в решении ваших проблем.

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