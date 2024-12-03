Расследование подкомитета Конгресса США показало, что возбудитель COVID-19 появился в лаборатории в китайском городе Ухань.

Согласно итоговому докладу, после расследования "подкомитету стало известно, что вирус обладает биологическими характеристиками, которых нет в природе".

"Почти по всем научным меркам, если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже появились", – говорится в документе, цитируемом агентством "Интерфакс".

В докладе упоминается о том, что именно в Ухане находится ведущая китайская исследовательская лаборатория по борьбе с атипичной пневмонией. Она "имеет опыт проведения исследований по повышению эффективности при неадекватных уровнях биобезопасности", и что исследователи в лаборатории заразились вирусом, подобным SARS-CoV-2, осенью 2019 года, то есть за несколько месяцев до того, как он был обнаружен на продовольственном рынке.

Власти Китая в декабре 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В марте 2020 года ВОЗ объявила о пандемии COVID-19.

Отметим, что еще в конце февраля 2023 года директор ФБР Кристофер Рэй объявил: агентство пришло к выводу, что с высокой вероятностью причиной пандемии коронавируса стала утечка из лаборатории в китайском Ухане. Это заявление было сделано в интервью телеканалу Fox News. Причем Рэй отмечал, что ФБР придерживается этой версии "достаточно давно". Он также обращал внимание на тот факт, что китайские власти делали все возможное, чтобы помешать расследованию, проводимому США и их союзниками. Именно Рэй впервые официально подтвердил появившиеся еще в 2021 году публикации, согласно которым ФБР пришло именно к этому выводу.

Министерство энергетики США также полагало, что причиной пандемии, повлекшей смерть миллионов человек, стала утечка из Уханя. Специалисты минэнерго пришли к тому же выводу другим путем.