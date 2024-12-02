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Здоровье

Минздрав опубликовал циркуляры, регулирующие систему репродуктивного здоровья

Минздрав
Роды
время публикации: 02 декабря 2024 г., 18:56 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 18:56
Минздрав опубликовал циркуляры, регулирующие систему репродуктивного здоровья
AP Photo/Richard Drew

Министерство здравоохранения опубликовало в понедельник, 2 ноября, три важнейших циркуляра, направленных на регулирование сферы репродукции в Израиле. Речь идет о таких важных темах, как стандартизация и ужесточение надзора за качеством и безопасностью процедур ЭКО в Израиле, и решение проблемы сотен тысяч невостребованных замороженных яйцеклеток в отделениях репродуктивной медицины.

Циркуляр, определяющий стандарты для отделений экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Израиле включает инструкции, призванные обеспечить качество и безопасность процедур ЭКО в интересах пациентов и детей, которые родятся в результате этих процедур.

Создание этого документа обусловлено несколькими серьезными ситуациями, включая историю девочки Софии, которая из-за ошибки при процедуре была выношена и рождена не своими биологическими родителями, что привело к длительной и очень болезненной судебной тяжбе, к настоящему моменту остановившейся на решении суда, постановившего отдать двухлетнюю девочку ее биологическим родителям.

В новом циркуляре содержатся указания относительно полномочий и ответственности административного звена, процедур диагностики и работы в клинике, в операционной и в лаборатории, участия в процессе социальных работников и психологов.

Кроме того, циркуляр оговаривает использование наилучшего программного обеспечения для предотвращения ошибок в идентификации спермы, яйцеклеток и их принадлежности пациентам. Оговаривается и требуемая квалификация персонала и инфраструктура клиники.

Второй и третий циркуляр призваны урегулировать проблему хранящихся яйцеклеток и оплодотворенных яйцеклеток. В сообщении министерства здравоохранения указывается, что в Израиле хранятся сотни тысяч невостребованных яйцеклеток: тысячи женщин и пар, прошедшие через процедуру забора яйцеклеток для последующего хранения, не урегулировали вопрос о том, что делать с этими яйцеклетками в последующие годы и в случае разного развития событий в жизни и в отношениях их владельцев.

Циркуляр "Замораживание и хранение яйцеклеток" позволяет давать указания относительно срока их хранения, оставлять распоряжения на случай смерти и определять возможности донорства этих яйцеклеток.

Циркуляр, который регулирует работу с оплодотворенными яйцеклетками в отделениях репродуктивной медицины, включает в себя инструкции по предварительным распоряжениям, описывает, что делать с яйцеклетками по окончании срока их хранения и дает указания по установлению контакта с владелицами яйцеклеток до получения разрешения на их размораживание.

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